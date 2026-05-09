«پنجاه بدر» نماد ایمان، همدلی و پاسداشت طبیعت در فرهنگ کهن قزوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در پیامی به مناسب ۱۹ اردیبهشت و روز «پنجاه بدر»، این آیین را نماد ایمان، همدلی و پاسداشت طبیعت در فرهنگ کهن قزوین است.
در متن پیام استاندار قزوین آمده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
روز «پنجاه بدر» یکی از آیینهای ریشهدار و ارزشمند مردم شریف قزوین است که جلوهای از ایمان، همدلی، نشاط اجتماعی و قدرشناسی نسبت به نعمتهای الهی را به نمایش میگذارد. این سنت دیرینه که با حضور خانوادهها در دامان طبیعت و همراهی با آیینهای معنوی و دعا برای برکت و باران برگزار میشود، نمادی از پیوند عمیق مردم قزوین با فرهنگ دینی و هویت بومی این دیار است.
بیتردید، پنجاه بدر فرصتی مغتنم برای تقویت انسجام اجتماعی، تحکیم روابط خانوادگی و ترویج روحیه همدلی و مهربانی در میان مردم است. در کنار این ارزشها، توجه به حفظ محیط زیست و پاسداشت طبیعت به عنوان امانتی الهی، ضرورتی است که باید بیش از پیش مورد اهتمام همگان قرار گیرد تا این میراث طبیعی و فرهنگی برای نسلهای آینده نیز ماندگار بماند.
اینجانب ضمن گرامیداشت این آیین کهن و معنوی، از مردم عزیز و فرهنگدوست استان قزوین دعوت میکنم با حفظ حرمت طبیعت، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و بهرهگیری از فضایل معنوی این روز، در تداوم سنتهای اصیل و ارزشمند این سرزمین کوشا باشند.
امیدوارم به برکت این روز عزیز، شاهد نزول رحمت الهی، سلامتی، آرامش و سربلندی مردم شریف استان قزوین باشیم.
