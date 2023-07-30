علیرضا خزائلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آئین تعزیه خوانی از هنرهای اصیلی است که در قزوین اجرا می شده است اظهار کرد: برای پاسداشت این میراث ناملموس، مراسم تعزیه در مجموعه دولتخانه صفوی برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم با هدف زنده نگه داشتن میراث ناملموس عاشورایی و آئینهای سنتی عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با همکاری انجمن تعزیهخوانی استان همزمان با دهه دوم محرم در محوطه کاخموزه چهلستون قزوین اجرا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قزوین اضافه کرد: در این مراسم گروه عزاداران حسینی شهرک صادقیه با اجرای هنر تعزیه یاد و خاطره شهدای کربلا را زنده نگه میدارند.
وی خاطرنشان کرد: این مراسم از روز دوشنبه ۹ مرداد ماه مصادف با ۱۳ ماه محرم بهمدت پنج شب از ساعت ۲۰ در مجموعه دولتخانه صفوی محوطه کاخ چهلستون برگزار میشود.
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