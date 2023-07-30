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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین خبر داد؛

اجرای مراسم تعزیه‌خوانی در مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی قزوین

اجرای مراسم تعزیه‌خوانی در مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی قزوین

قزوین- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین گفت: در راستای پاسداری از میراث ناملموس عاشورایی آیین سنتی تعزیه در مجموعه دولتخانه صفوی برگزار می‌شود.

علیرضا خزائلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آئین تعزیه خوانی از هنرهای اصیلی است که در قزوین اجرا می شده است اظهار کرد: برای پاسداشت این میراث ناملموس، مراسم تعزیه در مجموعه دولتخانه صفوی برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با هدف زنده نگه داشتن میراث ناملموس عاشورایی و آئین‌های سنتی عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با همکاری انجمن تعزیه‌خوانی استان هم‌زمان با دهه دوم محرم در محوطه کاخ‌موزه چهلستون قزوین اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین اضافه کرد: در این مراسم گروه عزاداران حسینی شهرک صادقیه با اجرای هنر تعزیه یاد و خاطره شهدای کربلا را زنده نگه می‌دارند.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم از روز دوشنبه ۹ مرداد ماه مصادف با ۱۳ ماه محرم به‌مدت پنج شب از ساعت ۲۰ در مجموعه دولتخانه صفوی محوطه کاخ چهلستون برگزار می‌شود.

کد مطلب 5849733

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