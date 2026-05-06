محمدی: ۱۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان ساوه تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی صبح چهارشنبه در سفر به شهرستان ساوه با اشاره به پیگیری مستمر مسائل مرتبط با اراضی، بر لزوم ساماندهی زمینهای واگذارشده و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق تأکید کرد و گفت:در کمیسیونهای مرتبط با ماده ۲ و ماده ۲۱، این موضوع با جدیت دنبال میشود تا از راکد ماندن اراضی جلوگیری شود، در مواردی نیز که بهرهبرداران اقدام مؤثری انجام ندادهاند، زمینهای واگذارشده ابطال و بازپسگیری شده است.
وی با بیان اینکه تمامی پروژهها و واگذاریها بهصورت مستمر رصد و ارزیابی میشوند، اظهار کرد: افرادی که زمین دریافت میکنند باید ظرف مدت سه تا چهار ماه، حداقل پیشرفت قابل قبول و واقعی، در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد، در اجرای طرح خود داشته باشند در غیر این صورت، واگذاری زمین میتواند باطل شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به پیگیری پروندههای مربوط به ماده ۳۴ گفت: برخی از پروندههای قدیمی که از سنوات گذشته در شهرستان وجود داشت، در حال حاضر تعیین تکلیف شده و اسناد مربوطه نیز به بهرهبرداران قانونی تحویل داده شده است.
وی همچنین به موضوع رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و افزود: رفع تداخلات با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میشود تا پایان سال جاری، پروندههای مربوط به این موضوع در شهرستان ساوه بهطور کامل تعیین تکلیف شود.
محمدی با بیان اینکه حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شد، گفت: در این زمینه با حضور و همکاری دستگاههای نظارتی، امنیتی و بازرسی، جلسات مشترکی برگزار شد تا تصمیمگیریها بهصورت شفاف و قانونی انجام شود.
وی تصریح کرد: بخشی از این اراضی در دهههای گذشته دچار مشکل شده بود که با همکاری دستگاههای مسئول، نسبت به بازگرداندن و تعیین تکلیف آنها اقدام شد. این اقدامات با استقبال مردم نیز همراه بوده و موجب رضایتمندی بهرهبرداران واقعی شده است.
محمدی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی و شهرستانی گفت: ساماندهی اراضی و حفظ حقوق مردم و بیتالمال، وظیفهای قانونی و جدی است که با همکاری همه دستگاهها و مسئولان، با قدرت دنبال خواهد شد.
