به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی بخشداری مرکزی ورامین، از وقوع یک آتش سوزی ناشی از سوزاندن پنج تن لاستیک فرسوده در یکی از اراضی واقع در محور مواصلاتی باغخواص به سمت اقبالیه خبر داد.

بر اساس گزارش‌های محلی، فردی در زمین شخصی خود اقدام به آتش زدن این میزان لاستیک با استفاده از نفت کرده بود تا سیم‌های فلزی داخل آنها را جدا نماید، با گسترش دود و شعله‌های آتش، مالک زمین مجاور که دارای مزرعه گندم است، بلافاصله موضوع را به دهیاری و کلانتری اطلاع می‌دهد.

با حضور به موقع نیروهای دهیاری روستای باغخواص و همکاری اهالی منطقه، عملیات مهار آتش در مدت کوتاهی انجام شد و از سرایت آن به مزارع اطراف جلوگیری به عمل آمد.

گفتنی است این حادثه هیچ گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته، هر چند به دلیل سوزاندن حجم بالای لاستیک، مقداری آلودگی دود در منطقه ایجاد شده است.