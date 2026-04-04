به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری صبح شنبه در ستاد تبلیغات جنگ با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تبلیغات جنگ و تبیین دستاوردهای طرح «زندگی با آیهها» در این استان، اظهار داشت: در حال حاضر، به صورت شبانه ۴۰ کاروان خودرویی در سطح شهرستانها، بخشها و حتی برخی روستاهای خراسان جنوبی فعال هستند که ۱۳۸ موکب پذیرایی از مردم را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه تنها در شهر بیرجند، ۶۸ موکب در خیابان معلم، میدان مادر و میدان تجمعات شهید رئیسی و دیگر تجمعات سطح شهر به مردم خدمترسانی میکنند، افزود: از این تعداد، ۵۴ موکب وظیفه پذیرایی و ۲۵ موکب نیز به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی مشغول هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تلاش هیئتهای مذهبی، گفت: در طول ۳۴ شب گذشته، به طور مستمر فعالیت هیئتهای مذهبی پیگیری شده و مشکلات احتمالی در حد امکان بررسی و مرتفع شده است.
حجتالاسلام سالاری، همافزایی شکل گرفته بین نهادهای مختلف در این مدت را بسیار ارزشمند دانست و تاکید کرد: شاهد فعالیتهای تبیینی بدون چشم داشت و با انگیزههای الهی هستیم و حضور همه اقشار و مخصوصاً جوانان روحیه بخش و ارزشمند است.
وی در خصوص طرح «زندگی با آیهها» که با هدف تبیین مفاهیم قرآنی مرتبط با جنگ و مقاومت اجرا میشود، گفت: در این طرح، تولیدات رسانهای و مکتوب متعددی صورت گرفته است.
به گفته وی حضور مردم در میدان های تجمعات شبانه همراه با کنش های قرآنی و همراهی با آیات قرآن مرتبط با جنگ بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، خراسان جنوبی را در کنش عملیاتی طرح «زندگی با آیهها» موفق ارزیابی کرد و افزود: تا کنون هفت هزار «سفیر آیه ها» در استان فعالیت به این شبکه پیوسته اند و ۹ هزار و ۶۳۱ گزارش کنش در سامانه «زندگی با آیهها» ثبت کردهاند.
حجتالاسلام سالاری اظهار داشت: دیدار موکبداران با نماینده ولی فقیه، برگزاری جلسات با مداحان اهل بیت (ع) و برگزاری جلسات تخصصی با خواهران فعال در حوزه موکبداری، از جمله برنامههای اجرایی در راستای افزایش کیفیت خدمترسانیها بوده است.
