۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

بهره‌برداری از ۳ پروژه عمرانی با ۱۷ میلیارد اعتبار در خراسان جنوبی

بیرجند- سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در هفته هلال احمر سه پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۱۷ میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد پور صبح پنج‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هلال با اشاره به اینکه از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت هفته هلال بوده و «هلال در خدمت مردم، بی منت» شعار امسال هفته هلال است، اظهار کرد: هلال احمر موسسه عمومی غیر دولتی است و امداد و نجات از جمله وظایف حاکمیتی است که توسط هلال احمر انجام می شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته هزار و ۱۶۳ حادثه ترافیکی در استان داشته ایم که در آنها دو هزار و ۸۲۲ مصدوم، ۱۴۱ فوتی، پنج هزار و ۸۱۳ آسیب دیده داشته ایم.

محمد پور با بیان این که در این مدت هزار و ۴۶۴ بسته زیستی، بهداشتی و غذایی بین جامعه هدف توزیع شده است، افزود: سال گذشته سه هزار و ۳۶ دستگاه خودروی امدادی حوادث را پوشش داده اند و در قالب سه هزار و ۴۵۷ ماموریت، به ۹ هزار و ۹۰۷ نفر به حادثه دیده خدمات ارائه شده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۳۱ پایگاه امداد و نجات شامل ۲۶ پایگاه ثابت و پنج پست موقت فصلی در استان وجود دارد و ساختمان ۶ پایگاه هم در حال ساخت است که باید از محل اعتبارات استانی و کمک خیران تکمیل شوند تا هلال احمر برای تجهیز آنها اقدام کند.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به انجام ۲۵۲ مانور دور میزی امداد و نجات، گفت: هشت دستگاه امداد و نحات، سه آمبولانس و ۱۳ خودروی سواری به استان تحویل شده است.

وی افزود: دو دستگاه پهباد هم به هلال احمر خراسان جنوبی داده شده و همه انبارهای ما از نظر اقلام زیستی، غذایی و بهداشتی در حد فراتر از استاندارد است.

محمد پور با اعلام حضور ۲۴ کاروان سلامت در مناطق شهری و روستایی استان، یاد آور شد: در این راستا ۵۰۴نفر از خدمات رایگان به ارزش ۵۳۰میلیون تومان بهره مند شده اند.

به گفته وی ۱۴ هزار و ۱۹۸نفر هم از بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر، خدمات رایگان به ارزش ۸۸۰ میلیون تومان دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: در پویش جبهه ایران هم هزار و ۶۲۳داوطلب در تهران برای ارائه خدمات حضور پیدا کردند و در این راستا همچنین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هدایای نقدی و غیر نقدی مردم استان جمع آوری شد و مردم شهرستان سربیشه با ۴۸۰ میلیون تومان بیشترین کمک را در این خصوص داشته اند.

محمد پور همچنین از ارائه خدمات فیزیوتراپی به هزار و ۱۷۷نفر و گفتار درمانی به ۳۴ نفر و... توسط معاونت بهداشتی و توانبخشی هلال احمر خبرداد و افزود: سال گذشته توسط داروخانه هلال احمر نیز به ۴۰ هزار و ۱۲۵نفر خدمات دارویی داده شده است.

وی با بیان اینکه به ۹۰ هزار نفر در پیاده روی اربعین توسط هلال احمر استان خدمت ارائه شده، ادامه داد: حضور در نماز جمعه، عطر افشانی گلزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار، برپایی نمایشگاه در میادین اجتماعات شهری، انجام مانور اضطراری و مانور سراسری ساعت صفر از جمله برنامه های هفته هلال است.

وی افتتاح سوله چند منظوره در قاین با هزینه کرد ۱۱ میلیارد تومان، افتتاح ساختمان پایگاه امداد و نجات نایبند با اعتبار دو میلیارد دو ۸۰۰ میلیون تومان و بهره برداری از سالن کنفرانس آبگرم معدنی فردوس با ۳.۵ میلیارد تومان را از جمله پروژه های عمرانی اعلام کرد که در هفته هلال افتتاح می‌شوند.

محمد پور تصریح کرد: تاکنون برای ساخت ساختمان اداری جمعیت هلال احمر استان ۱۱۱میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل به ۲۰ میلیارد تومان دیگر هم نیاز دارد و امیدواریم در خرداد شاهد بهره برداری از آن باشیم.

