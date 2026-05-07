به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد پور صبح پنج‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هلال با اشاره به اینکه از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت هفته هلال بوده و «هلال در خدمت مردم، بی منت» شعار امسال هفته هلال است، اظهار کرد: هلال احمر موسسه عمومی غیر دولتی است و امداد و نجات از جمله وظایف حاکمیتی است که توسط هلال احمر انجام می شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته هزار و ۱۶۳ حادثه ترافیکی در استان داشته ایم که در آنها دو هزار و ۸۲۲ مصدوم، ۱۴۱ فوتی، پنج هزار و ۸۱۳ آسیب دیده داشته ایم.

محمد پور با بیان این که در این مدت هزار و ۴۶۴ بسته زیستی، بهداشتی و غذایی بین جامعه هدف توزیع شده است، افزود: سال گذشته سه هزار و ۳۶ دستگاه خودروی امدادی حوادث را پوشش داده اند و در قالب سه هزار و ۴۵۷ ماموریت، به ۹ هزار و ۹۰۷ نفر به حادثه دیده خدمات ارائه شده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۳۱ پایگاه امداد و نجات شامل ۲۶ پایگاه ثابت و پنج پست موقت فصلی در استان وجود دارد و ساختمان ۶ پایگاه هم در حال ساخت است که باید از محل اعتبارات استانی و کمک خیران تکمیل شوند تا هلال احمر برای تجهیز آنها اقدام کند.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به انجام ۲۵۲ مانور دور میزی امداد و نجات، گفت: هشت دستگاه امداد و نحات، سه آمبولانس و ۱۳ خودروی سواری به استان تحویل شده است.

وی افزود: دو دستگاه پهباد هم به هلال احمر خراسان جنوبی داده شده و همه انبارهای ما از نظر اقلام زیستی، غذایی و بهداشتی در حد فراتر از استاندارد است.

محمد پور با اعلام حضور ۲۴ کاروان سلامت در مناطق شهری و روستایی استان، یاد آور شد: در این راستا ۵۰۴نفر از خدمات رایگان به ارزش ۵۳۰میلیون تومان بهره مند شده اند.

به گفته وی ۱۴ هزار و ۱۹۸نفر هم از بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر، خدمات رایگان به ارزش ۸۸۰ میلیون تومان دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: در پویش جبهه ایران هم هزار و ۶۲۳داوطلب در تهران برای ارائه خدمات حضور پیدا کردند و در این راستا همچنین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هدایای نقدی و غیر نقدی مردم استان جمع آوری شد و مردم شهرستان سربیشه با ۴۸۰ میلیون تومان بیشترین کمک را در این خصوص داشته اند.

محمد پور همچنین از ارائه خدمات فیزیوتراپی به هزار و ۱۷۷نفر و گفتار درمانی به ۳۴ نفر و... توسط معاونت بهداشتی و توانبخشی هلال احمر خبرداد و افزود: سال گذشته توسط داروخانه هلال احمر نیز به ۴۰ هزار و ۱۲۵نفر خدمات دارویی داده شده است.

وی با بیان اینکه به ۹۰ هزار نفر در پیاده روی اربعین توسط هلال احمر استان خدمت ارائه شده، ادامه داد: حضور در نماز جمعه، عطر افشانی گلزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار، برپایی نمایشگاه در میادین اجتماعات شهری، انجام مانور اضطراری و مانور سراسری ساعت صفر از جمله برنامه های هفته هلال است.

وی افتتاح سوله چند منظوره در قاین با هزینه کرد ۱۱ میلیارد تومان، افتتاح ساختمان پایگاه امداد و نجات نایبند با اعتبار دو میلیارد دو ۸۰۰ میلیون تومان و بهره برداری از سالن کنفرانس آبگرم معدنی فردوس با ۳.۵ میلیارد تومان را از جمله پروژه های عمرانی اعلام کرد که در هفته هلال افتتاح می‌شوند.

محمد پور تصریح کرد: تاکنون برای ساخت ساختمان اداری جمعیت هلال احمر استان ۱۱۱میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل به ۲۰ میلیارد تومان دیگر هم نیاز دارد و امیدواریم در خرداد شاهد بهره برداری از آن باشیم.