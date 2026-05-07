به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در بازدید میدانی از دادگستری، دادسرا و شوراهای حل اختلاف الیگودرز، ضمن قدردانی از تلاش‌های قضات، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان، اظهار داشت: آمارها بیانگر حرکت روبه‌جلو و سرحال پیشرفت مجموعه قضایی الیگودرز است که نتیجه انسجام مدیریتی و همدلی کارکنان است.

۹ هزار پرونده در دادگاه صلح الیگودرز مختومه شد

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: بر اساس گزارش عملکرد ارائه‌شده، در ۱۱ماهه سال گذشته، تعداد هشت هزار و ۴۴ پرونده جدید وارد دادگاه صلح الیگودرز شده و ۹ هزار و ۴۰۲ پرونده مختومه شده است. این آمار به معنی نرخ رسیدگی ۱۱۷ درصدی است که نشان از توانمندی در کاهش موجودی پرونده‌ها دارد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: در حوزه قضایی الیگودرز ۷۵ درصد پرونده‌های دارای قابلیت صلح، منجر به سازش شده که نشان‌دهنده ترویج فرهنگ صلح است.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: این شاخص‌ها به ما می‌گویند دادگاه صلح الیگودرز از عملکرد قابل‌قبولی برخوردار است.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهرستان اظهار داشت: در دادگستری الیگودرز در سال گذشته، ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها به‌صورت الکترونیک انجام شد که این امر موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در زمان، هزینه و کاهش مراجعات حضوری شده است.

وی همچنین شفاف‌سازی در انتخاب کارشناسان را یکی از محورهای مهم سلامت اداری عنوان کرد و افزود: در الیگودرز، ۹۸ درصد کارشناسی‌ها از طریق قرعه‌کشی سیستمی انجام شده و این موضوع اعتماد عمومی را در فرایند رسیدگی تقویت کرده است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانون برای کاهش جمعیت کیفری، بیان کرد: در حوزه قضایی الیگودرز در ۳۷ درصد احکام صادره، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: این رویکرد، موجب افزایش بازپذیری اجتماعی محکومان و کاهش تبعات فردی و خانوادگی حبس‌های کوتاه‌مدت می‌شود.

وی تصریح کرد: دادگاه صلح الیگودرز یکی از مجموعه‌های قضایی استان است که باتکیه‌بر فناوری، دقت در تصمیم‌گیری و روحیه جهادی کارکنان، توانسته است شاخص‌های تحول قضایی را به شکل ملموس محقق سازد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین بر ادامه روند بازدیدهای میدانی، شناسایی ظرفیت‌های جدید و تقدیر از نیروهای پرتلاش قضایی تأکید کرد و افزود: هدف اصلی دستگاه قضا اجرای عدالت مؤثر، افزایش رضایتمندی مردم و تحقق شعار عدالت در دسترس، سریع و شفاف است.