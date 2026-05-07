۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در «شول‌آباد» افتتاح شد

الیگودرز - پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در «شول‌آباد» شهرستان الیگودرز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج‌شنبه با حضور نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان، فرماندار الیگودرز، مدیران استانی، مسئولان محلی و جمعی از دوستداران طبیعت، پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در منطقه «شول‌آباد» از توابع شهرستان الیگودرز به طور رسمی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این اقدام گامی مهم و مؤثر در راستای تقویت حفاظت، نظارت و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ارزشمند این منطقه محسوب می‌شود.

منطقه «شول‌آباد»، با دارابودن مراتع غنی، جنگل‌های طبیعی و تنوع زیستی قابل‌توجه، همواره در معرض تهدید عواملی چون قاچاق چوب، چرای بی‌رویه دام، و تصرف اراضی بوده است. بهره‌برداری و راه‌اندازی این پاسگاه حفاظتی، پاسخی قاطع به این چالش‌ها و نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استانی و شهرستانی برای حفاظت از انفال و صیانت از مواهب خدادادی است.

