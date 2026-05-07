به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه با حضور نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان، فرماندار الیگودرز، مدیران استانی، مسئولان محلی و جمعی از دوستداران طبیعت، پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در منطقه «شولآباد» از توابع شهرستان الیگودرز به طور رسمی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
این اقدام گامی مهم و مؤثر در راستای تقویت حفاظت، نظارت و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ارزشمند این منطقه محسوب میشود.
منطقه «شولآباد»، با دارابودن مراتع غنی، جنگلهای طبیعی و تنوع زیستی قابلتوجه، همواره در معرض تهدید عواملی چون قاچاق چوب، چرای بیرویه دام، و تصرف اراضی بوده است. بهرهبرداری و راهاندازی این پاسگاه حفاظتی، پاسخی قاطع به این چالشها و نشاندهنده عزم جدی مسئولان استانی و شهرستانی برای حفاظت از انفال و صیانت از مواهب خدادادی است.
نظر شما