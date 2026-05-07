کیفیت هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از قرار گرفتن کیفیت هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت «قابل قبول» خبر داد و گفت: بر اساس آخرین داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در ساعت ۱۱ صبح امروز ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شرایط آلودگی هوا در هر دو شهر در محدوده سالم و قابل قبول قرار دارد.

کریمی با اشاره به وضعیت ایستگاه شهرکرد توضیح داد: غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در این ایستگاه ۲۸ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۷۰ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است. شاخص کیفیت هوا نیز عدد ۷۲ را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت قابل قبول است.

وی درباره وضعیت ایستگاه بروجن نیز گفت: در بروجن، غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۵۸ و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۱۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است. شاخص کیفیت هوا در این شهر عدد ۵۲ را نشان می‌دهد که همچنان در محدوده قابل قبول قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه «حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است» افزود: خوشبختانه داده‌های امروز نشان می‌دهد که کیفیت هوای هر دو شهر در شرایط مطلوب قرار دارد و نگرانی خاصی برای گروه‌های حساس وجود ندارد.