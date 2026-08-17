به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه امید، مجموعه مستند «دروازههای باز» در هفت قسمت، سراغ روایتهایی از نفوذ و مداخله آمریکا در کشورهای مختلف جهان رفته است؛ روایتهایی که هر کدام بخشی از مسیر گسترش نفوذ این کشور در دهههای گذشته را بازخوانی میکنند.
در این مجموعه، پروندههایی همچون کودتای ۲۸ مرداد در ایران، نفوذ آمریکا در فیلیپین و شیلی و همچنین تجربه این کشور در لیبی و عراق مورد بررسی قرار میگیرد.
«دروازههای باز» تلاش میکند با مرور این تجربههای تاریخی، به این پرسش بپردازد که آمریکا چگونه در هر یک از این کشورها و با شیوهای متفاوت، توانسته بر روند تحولات سیاسی و حاکمیتی اثر بگذارد.
این مجموعه هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه امید روی آنتن میرود.
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