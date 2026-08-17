حسینی: در مرکز آزمون تصادف، خودرو برای تست نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی، در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: رسانه‌ها حلقه واسط میان مجموعه حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی با بدنه جامعه هستند و تعامل سازنده آنان در آگاهی‌بخشی، انعکاس دقیق اخبار، مطالبات مردم و بیان کاستی‌ها و نواقص، اهمیت بسیار زیادی دارد.

مأموریت پلیس راهور با زندگی همه مردم گره خورده است

وی با اشاره به گستردگی مأموریت پلیس راهور گفت: مأموریت پلیس راهور یک حوزه استثنایی است؛ چراکه فارغ از هر تقسیم‌بندی، مخاطب آن همه افراد جامعه هستند و نحوه اقدام پلیس می‌تواند مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر بگذارد.

حسینی افزود: جامعه از پلیس راهور انتظارات و توقعات مختلفی دارد و جمع کردن این انتظارات و تبدیل آن به اقدام مؤثر، مأموریت سختی است.

رسانه‌ها در ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس نقش مهمی دارند

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش رسانه‌ها در حوزه ایمنی ترافیک بیان کرد: نقش رسانه در ارتقای اثربخشی و بهره‌وری اقدامات پلیس بسیار بالاست. همواره در نشست‌های تخصصی و کارگروه‌هایی که با حضور خبرنگاران و اساتید برگزار شده، درخواست ما این بوده که اجازه ندهیم اقدامات ضروری برای اصلاح رفتارهای غلط رانندگی، نظم‌بخشی به ترافیک و کاهش تصادفات، دستمایه افرادی قرار گیرد که صرفاً به دنبال افزایش دنبال‌کننده در فضای مجازی هستند.

وی تأکید کرد: باید هم پلیس و هم رسانه‌ها با نگاهی عقلایی و هوشمندانه، یک چشم‌انداز درست را دنبال کنند.

ایمنی حمل‌ونقل باید از مبادی اصلی اصلاح شود

حسینی با اشاره به رویکرد چندین ساله پلیس در حوزه ایمنی حمل‌ونقل گفت: بیش از یک دهه و شاید بتوان گفت نزدیک به دو دهه است که موضع پلیس در ارتباط با ایمنی حمل‌ونقل، با تمرکز بر ارتقای ایمنی راه و وسیله نقلیه، روشن و مشخص بوده است.

وی ادامه داد: امروز همه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهیم مشکلات و معضلات ترافیکی را حل کنیم، باید ساماندهی را از مبادی دقیق، مؤثر و اثرگذار آغاز کنیم. نمی‌توان دو بخش مهم را رها کرد و همه مسائل را بر عهده پلیس گذاشت.

سه ضلع اصلی ایمنی ترافیک

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: اگر قرار باشد پلیس یک طرف درگیری و جامعه طرف دیگر آن باشد و دائماً یکدیگر را زیر سؤال ببریم، در نهایت نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و حاصل این وضعیت، فرسودگی پلیس و نارضایتی جامعه خواهد بود.

حسینی تصریح کرد: عقل و منطق می‌گوید اگر می‌خواهیم به نتیجه درست برسیم، در وهله نخست باید به حوزه مهندسی ترافیک که شامل همه زیرساخت‌هاست، به شکل درست و بر اساس فرمول‌های تعریف‌شده توجه کنیم. پس از آن باید کاربران را درست و دقیق آموزش دهیم و در مرحله آخر، اجرای مقررات به عنوان عنصر بازدارنده و ابزار قانونی، به سراغ کمتر از پنج درصد افرادی برود که با وجود فراهم بودن بسترهای لازم برای رفتار صحیح ترافیکی، تمایلی به رعایت قوانین ندارند.

تأکید پلیس بر ارتقای ایمنی راه و خودرو

وی با تأکید بر مسئولیت پلیس در حوزه ایمنی حمل‌ونقل گفت: از جایگاه مسئولیتی خود به عنوان سرباز مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایمنی حمل‌ونقل و ترافیک کشور تأکید دارم.

حسینی افزود: ارتقای ایمنی راه، ساخت راه‌های جدید، رفع ایرادات راه‌های موجود و همچنین ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، اعم از خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ناترازی مصرف سوخت، نتیجه بی‌توجهی به ایمنی و فناوری خودروها است

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به موضوع مصرف سوخت خودروها اظهار کرد: سال‌هاست بر ضرورت توجه به ایمنی و فناوری خودروها تأکید می‌کنیم. بخشی از بی‌توجهی به این مسئله امروز خود را در قالب ناترازی بنزین نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: چهار یا پنج سال پیش نیز تأکید کردم که مصرف بالای سوخت در خودروها دیگر با شرایط روز دنیا سازگار نیست و امروز رویکرد جهانی بیش از گذشته به سمت خودروهای برقی حرکت کرده است.

مدیریت موفق مأموریت‌های سنگین ترافیکی

حسینی با اشاره به مأموریت‌های سنگین پلیس راهور در ماه‌های گذشته گفت: از خداوند بزرگ شاکریم که مأموریت‌های گذشته با همکاری خوب مردم، سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های امدادی و خدمات‌رسان به خوبی مدیریت شد.

وی از همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال‌احمر، سازمان اورژانس و امداد خودروها در این مأموریت‌ها قدردانی کرد و افزود: در چهار تا شش ماه گذشته مأموریت‌های سنگینی داشتیم که با همکاری این مجموعه‌ها به خوبی مدیریت شد.

تجربه جدید پلیس در تخلیه ترافیکی تهران در جنگ ۱۲ روزه

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تجربه مدیریت ترافیک تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از اقدامات مهمی که در اسفند سال گذشته تجربه کردیم، مدیریت تخلیه جمعیت تهران و ترافیک خروجی شهر بود.

حسینی افزود: در جریان این مأموریت، با شرایطی مواجه شدیم که تهران با ترافیک بسیار سنگینی روبه‌رو شد و در خروجی‌های مختلف از جمله تهران ـ شمال، هراز، فیروزکوه، تهران ـ ساوه، تهران ـ کرج ـ قزوین و تهران ـ قم، زمان بسیار طولانی برای خروج خودروها صرف شد.

وی ادامه داد: با اجرای طرحی که پیش از این چند بار آن را تمرین کرده بودیم، یک طرح ترافیکی دقیق توسط معاونت عملیات، پلیس راه و ترافیک شهری و همچنین مرکز فرماندهی و کنترل و مرکز هوشمند ترافیک پلیس راهور تدوین و اجرا شد و توانستیم از اتلاف وقت مردم جلوگیری کنیم.

طرح نوروزی امسال، تجربه‌ای متفاوت بود

حسینی با اشاره به همزمانی این شرایط با اجرای طرح نوروزی گفت: جنگ ۱۲ روزه با طرح نوروزی تلفیق شد و بسیاری از شهروندان در این مدت چند بار از تهران خارج و دوباره به پایتخت بازگشتند و سپس به مقصد خود در استان‌های شمالی یا سایر استان‌ها سفر کردند.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: طرح نوروزی امسال از نظر جنس سفرهایی که انجام شد، واقعاً یک طرح استثنایی بود و پلیس راهور تلاش کرد با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق، تردد شهروندان را با کمترین مشکل ممکن مدیریت کند.

کاهش ۸ درصدی جانباختگان در طرح نوروزی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به عملکرد پلیس در طرح نوروزی سال جاری گفت: خدا را شاکریم که در طرح نوروزی گذشته، بر اساس آمار پزشکی قانونی، شاهد حدود ۸ درصد کاهش جانباختگان بودیم.

مدیریت ترافیکی مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب

سردار حسینی با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب اظهار کرد: این مراسم از نظر ابعاد و شرایط اجرایی، یک مراسم بسیار استثنایی بود. اگرچه پلیس راهور تجربه برگزاری مراسم مختلف تقویمی را در طول سال‌های گذشته دارد، اما این مراسم شرایط کاملاً ویژه‌ای داشت و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدیریت ترافیک در تهران و همچنین شهرهای قم و مشهد و محورهای منتهی به این شهرها به شکل بسیار مطلوبی انجام شد.

ارائه خدمات پلیس در شرایط جنگی متوقف نشد

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به مأموریت‌های پلیس در جریان جنگ اخیر گفت: در طول جنگ، چند استان از جمله استان‌های غرب و شمال غرب و همچنین استان‌های جنوبی به شدت درگیر بودند، اما حتی در این شرایط نیز اجازه ندادیم ارائه خدمات به مردم حتی برای یک روز متوقف شود.

حسینی ادامه داد: استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه و هرمزگان در شرایط خاصی قرار داشتند و پلیس راهور تلاش کرد با اتخاذ تدابیر ویژه، خدمات مورد نیاز مردم را همچنان ارائه کند.

راه‌اندازی خدمات سیار تعویض پلاک در استان‌های درگیر جنگ

وی، یکی از اقدامات انجام‌شده را راه‌اندازی خودروی خدمات سیار تعویض پلاک عنوان کرد و گفت: این اقدام توانست حلقه اتصال مناسبی میان پلیس و مردم ایجاد کند؛ چراکه برخی شهروندان در شرایط خاص نیاز داشتند نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودروهای خریداری‌شده یا فروخته‌شده خود را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: این طرح با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط طراحی و پیش از آغاز سال به مردم اطلاع‌رسانی شد.

تمدید اعتبار وکالت‌نامه‌های تعویض پلاک تا پایان خرداد

حسینی با اشاره به شرایط خاص مردم در این ایام گفت: به مردم اعلام کردیم که نگران انقضای اعتبار وکالت‌نامه‌های خود نباشند و تا پایان خرداد، بدون توجه به تاریخ انقضای وکالت‌نامه، امکان انجام امور مربوط به تعویض پلاک فراهم شد.

امضای دیجیتال در خدمات شماره‌گذاری در راه است

وی همچنین از اجرای طرح‌های جدید در حوزه شماره‌گذاری خبر داد و گفت: اقداماتی در این حوزه در دست بررسی است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: یکی از این اقدامات، موضوع امضای دیجیتال در حوزه ارائه خدمات شماره‌گذاری است که جزئیات آن همزمان با آغاز اجرای طرح به اطلاع مردم خواهد رسید.

مأموریت جدید پلیس برای مدیریت تجمعات

حسینی با اشاره به مأموریت جدید پلیس راهور در شرایط اخیر گفت: در همه شهرهای کشور و نقاط مختلف، ایجاد نظم و ایمنی ترافیکی در محل تجمعات بر عهده همکاران پلیس راهور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این مأموریت از آغاز جنگ به مأموریت‌های پلیس اضافه شده و تا زمانی که شرایط موجود ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.

کاهش ۲۴ درصدی جانباختگان زائران اربعین

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به مأموریت اربعین گفت: در استان‌های مرزی حدود ۵ درصد افزایش تردد داشتیم و با تلاش همکاران پلیس راه و پلیس ترافیک شهری در استان‌های مرزی و استان‌های مسیر، مدیریت تردد زائران به شکل مطلوبی انجام شد.

حسینی افزود: از ابتدای ماه صفر تا روز بیست‌ودوم ماه صفر، شاهد کاهش ۲۴ درصدی جانباختگان زائران در تصادفات بودیم.

اقدام فوری پلیس برای حفظ جان مردم پس از آسیب به زیرساخت‌های هرمزگان

وی با اشاره به حوادث رخ‌داده در استان هرمزگان گفت: در جریان جنگ، تعدادی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله تونل‌ها و پل‌ها مورد اصابت قرار گرفتند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در یکی از این موارد، یک تونل در استان هرمزگان مورد اصابت قرار گرفت و بخش‌هایی از پل‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز آسیب دیدند.

حسینی گفت: اقدام بسیار خوب مجموعه سازمان راهداری و حضور به‌موقع و سریع پلیس راه استان هرمزگان در محل حادثه، از بروز یک فاجعه جلوگیری کرد.

وی افزود: اگر حضور سریع پلیس راه در محل حادثه نبود، احتمال شهادت چند نفر از هموطنان وجود داشت. همکاران پلیس توانستند در کوتاه‌ترین زمان، دهانه‌های تونل را به اندازه‌ای باز کنند که امکان خروج یک نفر فراهم شود و با این اقدام از وقوع حادثه‌ای بزرگ‌تر جلوگیری شد.

نجات ۳۰ مسافر زن از حریق اتوبوس در تونل پل زال

سردار حسینی در ادامه با اشاره به یکی از مأموریت‌های مهم پلیس راه در استان لرستان اظهار کرد: در روزهای برگزاری مراسم وداع و تشییع، یک دستگاه اتوبوس با بیش از ۳۰ مسافر، عمدتاً از بانوان استان خوزستان، از این استان به مقصد تهران و برای شرکت در مراسم حرکت کرده بود که در یکی از تونل‌های محور پل‌زال به سمت خرم‌آباد، دچار حریق شد.

وی افزود: این حادثه حدود ساعت سه تا سه‌ونیم بامداد رخ داد و خوشبختانه گشت پلیس راه که در حال انجام مأموریت بود، متوجه دود و آتش داخل تونل شد. حتی رئیس پلیس راه استان نیز شخصاً متوجه این حادثه شد و بلافاصله وارد تونل شدند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: مأموران پلیس راه در یک زمان طلایی وارد عمل شدند، مسافران را از اتوبوس خارج و به محل امن منتقل کردند. شدت دود به حدی بود که رئیس پلیس راه استان پس از عملیات و استنشاق دود، حتی برای صحبت کردن نیز با مشکل مواجه شده بود.

حسینی تصریح کرد: اگر این حضور سریع و به‌موقع پلیس راه اتفاق نمی‌افتاد، احتمال داشت تعدادی از مسافران در آتش گرفتار شوند و سایر افراد نیز به دلیل شدت دود در فضای بسته تونل دچار خفگی شوند.

حضور به‌موقع پلیس مانع وقوع فاجعه در حادثه دوم اتوبوس شد

وی با اشاره به حادثه مشابه دیگری در ایام اربعین گفت: در یک مورد دیگر، خارج از تونل، یک دستگاه اتوبوس به دلیل نقص فنی دچار حریق شد که حضور به‌موقع تیم‌های گشت پلیس راه باعث شد مسافران به سرعت و در شرایط ایمن از اتوبوس تخلیه شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: خوشبختانه در این حادثه نیز با اقدام سریع مأموران، مسافران سالم از اتوبوس خارج شدند و شاهد وقوع یک فاجعه نبودیم.

کاهش ۸ درصدی جانباختگان در طرح نوروزی

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح نوروزی سال جاری گفت: خدا را شاکریم که در طرح نوروزی گذشته، بر اساس آمار پزشکی قانونی، با نزدیک به ۸ درصد کاهش جانباختگان مواجه بودیم.

مدیریت ویژه ترافیک در مراسم وداع و تشییع

وی با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب اظهار کرد: این مراسم از نظر ابعاد و شرایط اجرایی، بسیار استثنایی بود. پلیس راهور تجربه چندین ساله در برگزاری مراسمات تقویمی دارد، اما این مراسم شرایط کاملاً ویژه‌ای داشت و به برنامه‌ریزی بسیار دقیقی نیاز داشت.

حسینی افزود: مدیریت ترافیک در تهران، قم و مشهد و همچنین محورهای منتهی به این سه شهر، به شکل بسیار خوب و مطلوبی انجام شد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جنگی در برخی استان‌ها گفت: چند استان در غرب، شمال غرب و جنوب کشور به‌شدت درگیر جنگ بودند، اما اجازه ندادیم حتی یک روز ارائه خدمات به مردم تعطیل شود.

وی استان‌های کردستان، کرمانشاه و هرمزگان را از جمله استان‌هایی دانست که در این شرایط نیازمند تدابیر ویژه بودند و افزود: تلاش کردیم خدمات پلیس در این مناطق همچنان استمرار داشته باشد.

راه‌اندازی تعویض پلاک سیار در مناطق خاص

حسینی با اشاره به راه‌اندازی خودروی خدمات سیار تعویض پلاک گفت: این اقدام حلقه اتصال مناسبی میان پلیس و مردم بود و به افرادی که در شرایط خاص نیاز داشتند نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودروهای خریداری یا فروخته‌شده خود را سریع انجام دهند، کمک کرد.

وی افزود: این طرح با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط انجام شد و از پیش نیز به مردم اطلاع‌رسانی کردیم که نگران انقضای وکالت‌نامه‌های خود نباشند.

امضای دیجیتال در خدمات شماره‌گذاری

رئیس پلیس راهور فراجا از بررسی اقدامات جدید در حوزه شماره‌گذاری خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم، استفاده از امضای دیجیتال در ارائه خدمات شماره‌گذاری است که جزئیات آن پس از آغاز اجرای طرح به مردم اعلام خواهد شد.

حسینی گفت: از آغاز جنگ، یک مأموریت جدید نیز به مجموعه مأموریت‌های پلیس راهور اضافه شده و آن ایجاد نظم و ایمنی ترافیکی در محل تجمعات در شهرهای مختلف کشور است.

وی افزود: این مأموریت تا زمانی که شرایط موجود ادامه داشته باشد، همچنان در دستور کار پلیس راهور خواهد بود.

کاهش ۲۴ درصدی جانباختگان زائران اربعین

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به مأموریت اربعین گفت: در استان‌های مرزی حدود پنج درصد افزایش تردد داشتیم و با تلاش همکاران در پلیس راه و پلیس ترافیک شهری، مدیریت تردد زائران به خوبی انجام شد.

حسینی ادامه داد: از ابتدای ماه صفر تا روز بیست‌ودوم ماه صفر، شاهد ۲۴ درصد کاهش جانباختگان زائران در تصادفات بودیم.

وی همچنین به آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در جریان این حوادث، تعدادی از تونل‌ها و پل‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و در یکی از موارد، یک تونل دچار آسیب جدی شد.

حسینی افزود: اقدام به‌هنگام سازمان راهداری و حضور سریع پلیس راه استان در محل حادثه، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع یک حادثه بزرگ داشت.

وی تصریح کرد: اگر پلیس راه استان به سرعت در محل حاضر نمی‌شد، احتمال داشت چند نفر از هموطنان جان خود را از دست بدهند. همکاران ما توانستند در کوتاه‌ترین زمان، دهانه تونل را به اندازه‌ای باز کنند که امکان خروج افراد فراهم شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در اثربخشی اقدامات پلیس

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری رسانه‌ها گفت: نمی‌خواهم خودم را درگیر آمار و ارقام کنم و ترجیح می‌دهم به شکل مشخص درباره نکات، موارد و موضوعاتی که مدنظر خبرنگاران است، صحبت کنیم.

حسینی تأکید کرد: اقدامات پلیس زمانی می‌تواند اثربخشی و بهره‌وری مناسبی داشته باشد که با کمک و همراهی رسانه‌ها و اقدام مؤثر آنان در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه همراه شود.

رونمایی از گیمیفیکیشن «همیار پلیس، همیار زندگی»

سردار تیمور حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پلیس راهور در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی گفت: با تلاش مجموعه اجتماعی پلیس، یک برنامه گیمیفیکیشن طراحی شده که به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد.

وی افزود: طرح «همیار پلیس، همیار زندگی» نیز با تمرکز بیشتر بر بستر فضای مجازی و وب و با هدف ایجاد تعامل با دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مختلف اجتماعی اجرا خواهد شد.

مرکز آزمون تصادف؛ آرزویی که محقق شد اما هنوز خودرویی در آن تست نشده است

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف یا «کرش‌تست» گفت: راه‌اندازی این مرکز یکی از آرزوهای دیرینه پلیس بود که پس از پیگیری‌های فراوان، سال گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد.

حسینی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس در حوزه ایمنی وسایل نقلیه، استحکام بدنه خودرو و میزان ضربه‌پذیری آن است؛ موضوعی که فقط در مرکز آزمون تصادف می‌توان به شکل دقیق آن را بررسی کرد.

وی ادامه داد: در این آزمایشگاه، خودرو با سرعت مشخص مورد آزمایش قرار می‌گیرد و با استفاده از آدمک‌های آزمایشگاهی که در جایگاه راننده و سرنشینان قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که در صورت وقوع تصادف، میزان حفاظت خودرو از جان سرنشینان چگونه است.

انتقاد از اجرا نشدن الزام قانونی کرش‌تست خودروها

رئیس پلیس راهور فراجا با انتقاد از وضعیت موجود گفت: با وجود اینکه مرکز آزمون تصادف راه‌اندازی شده و الزام قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، تاکنون حتی یک خودرو در این مرکز مورد آزمایش قرار نگرفته است.

حسینی تصریح کرد: این وضعیت در نوع خود بی‌نظیر است؛ اینکه مرکزی با هزینه و پیگیری فراوان ایجاد شده باشد، الزام قانونی برای انجام آزمایش وجود داشته باشد، اما حتی یک نمونه از خودروهایی که امروز در حال تولید هستند یا قرار است در آینده وارد خط تولید و بازار شوند، در این مرکز مورد آزمون قرار نگرفته باشد.

وی خطاب به دستگاه‌های مسئول گفت: مشخص است که سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این موضوع کدام‌اند. از آنها خواهش و استدعا دارم نسبت به اجرای این الزام قانونی حساسیت لازم را داشته باشند.

خودرو باید هم از وقوع تصادف جلوگیری کند و هم جان سرنشینان را حفظ کند

حسینی با تشریح دو کارکرد اصلی تجهیزات ایمنی خودرو اظهار کرد: یک وسیله نقلیه باید دو کارکرد جدی در حوزه ایمنی داشته باشد؛ نخست اینکه با برخورداری از سامانه‌های ایمنی فعال، مانع قرار گرفتن خودرو در شرایط منتهی به تصادف شود.

وی افزود: کارکرد دوم، حفاظت از راننده و سرنشینان پس از وقوع تصادف است. خودرو باید به سامانه‌های ایمنی غیرفعال مجهز باشد تا اگر به هر دلیل تصادف اتفاق افتاد، میزان آسیب به سرنشینان به حداقل برسد.

بخش عمده خودروهای موجود، فاقد استانداردهای ایمنی کافی هستند

رئیس پلیس راهور فراجا با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی خودروهای موجود در کشور گفت: متأسفانه امروز بخش عمده وسایل نقلیه موجود در کشور از هر دو دسته سامانه‌های مورد نیاز ایمنی برخوردار نیستند.

حسینی ادامه داد: بسیاری از خودروهای موجود نه از سامانه‌های لازم برای پیشگیری از وقوع تصادف برخوردارند و نه تجهیزات و استانداردهای کافی برای حفاظت از جان راننده و سرنشینان در زمان وقوع تصادف را دارند.

وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی خودرو باید به گونه‌ای دنبال شود که وسیله نقلیه هم در مرحله پیشگیری از تصادف و هم در مرحله حفاظت از سرنشینان پس از وقوع حادثه، نقش مؤثری در کاهش تلفات و صدمات داشته باشد.

موتورسیکلت؛ یکی از چالش‌های جدی ترافیکی کشور

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت موتورسواران گفت: مسئله موتورسیکلت‌ها سال‌هاست به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح است و همچنان با آن دست‌به‌گریبان هستیم.

سردار حسینی اظهار کرد: موتورسیکلت وسیله نقلیه‌ای با قدرت مانور بسیار بالاست و همین ویژگی باعث می‌شود اگر سازوکار نظارتی و کنترلی دقیق و مؤثری برای آن وجود نداشته باشد، بی‌نظمی در میان این گروه از کاربران روزبه‌روز بیشتر شود.

۶۷ درصد جانباختگان تصادفات شهری، موتورسواران و عابران پیاده هستند

وی با اشاره به آسیب‌پذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده گفت: آمار و ارقام تصادفات در کشور و به‌ویژه تصادفات شهری نشان می‌دهد بیش از ۶۷ درصد جانباختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند که عدد بسیار بالا و نگران‌کننده‌ای است.

حسینی افزود: موتورسواران به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های کاربران ترافیکی، نیازمند توجه جدی از ابعاد مختلف اجتماعی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و انتظامی هستند.

آغاز طرح ساماندهی مالکیت موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به سابقه ساماندهی موتورسیکلت‌ها گفت: در اوایل دهه ۷۰ تعداد زیادی از موتورسیکلت‌های کشور فاقد پلاک و سند بودند و در سال‌های ۷۲ و ۷۳ طرح شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های فاقد هویت اجرا شد تا موضوع هویت این وسایل نقلیه یک‌بار برای همیشه ساماندهی شود.

وی ادامه داد: در دهه ۸۰ و به‌ویژه اوایل تا اواسط این دهه، تولید زیرپله‌ای موتورسیکلت به شکل قارچ‌گونه افزایش پیدا کرد. در نتیجه اگرچه موتورسیکلت‌ها پلاک داشتند، اما در مواردی تعداد بسیار زیادی از آنها به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.

حسینی تصریح کرد: امروز نیز در درصد قابل توجهی از موتورسیکلت‌های در حال تردد، موضوع مالکیت آن‌طور که باید و شاید ساماندهی نشده است.

مالکان موتورسیکلت باید مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح به‌روزرسانی مالکیت موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: طرحی توسط همکاران پلیس راهور در کشور به اجرا گذاشته شده که چند گام دارد و رویکرد اصلی آن به‌روزرسانی اطلاعات مالکیت موتورسیکلت‌هاست.

وی افزود: مالکان موتورسیکلت‌ها موظف هستند به سامانه تعیین‌شده مراجعه کنند و به صورت خوداظهاری، آخرین مالک موتورسیکلت را در سامانه ثبت کنند.

حسینی اظهار کرد: در کنار این اقدام، طرح‌های دیگری نیز توسط معاونت عملیات پلیس راهور تدوین و ابلاغ شده که با همکاری سایر دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط، در آینده نزدیک می‌تواند به ایجاد نظم و انضباط قابل قبول در این گروه از کاربران کمک کند.

ساماندهی موتورسواران نیازمند اقدامات اجتماعی و انتظامی است

وی تأکید کرد: موضوع موتورسیکلت‌ها بسیار گسترده است و باید از ابعاد مختلف، از اجرای قوانین و مقررات گرفته تا مسائل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی و همچنین طرح‌های انتظامی پلیس، مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در آینده می‌توان به صورت تخصصی درباره موتورسیکلت‌ها، موتورسواران و انتظارات جامعه از پلیس برای نظم‌بخشی به این گروه خاص از کاربران صحبت کرد.

بنیاد تعاون متولی پارکینگ‌های خودرو و موتورسیکلت است

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نگهداری وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها گفت: متولی اصلی پارکینگ‌ها، دوستان ما در مجموعه بنیاد تعاون هستند.

حسینی افزود: تمام متصدیان و مسئولان پارکینگ‌ها موظف‌اند از وسایل نقلیه‌ای که در پارکینگ نگهداری می‌شوند، اعم از خودرو و موتورسیکلت، به شکل دقیق و صحیح حفاظت و نگهداری کنند.

وی تصریح کرد: هرگونه اهمال، سستی و بی‌توجهی که موجب وارد شدن خسارت به وسیله نقلیه در پارکینگ شود، مسئولیت ایجاد می‌کند و مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند.

حسینی خاطرنشان کرد: مالکان وسایل نقلیه نیز در صورت وارد شدن خسارت می‌توانند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

حمل‌ونقل عمومی تهران نیازمند ارتقای کمی و کیفی است

سردار حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت حل معضل ترافیک تهران گفت: علاوه بر اقدامات مختلف، مهم‌تر از همه موضوع ارتقای کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی است.

وی افزود: حمل‌ونقل عمومی در تهران، ۹ کلان‌شهر دیگر کشور، بخش قابل توجهی از شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها باید هم از نظر تعداد وسایل نقلیه و هم از نظر کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند.

توسعه هم‌پیمایی و خطوط HOV در کنار حمل‌ونقل عمومی

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه توسعه حمل‌ونقل عمومی به تنهایی کافی نیست، اظهار کرد: در کنار حمل‌ونقل عمومی، سازوکارهایی مانند خوداشتراکی، هم‌پیمایی و خطوط HOV نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی گفت: این سازوکارها در بسیاری از شهرهای بزرگ و کشورهای توسعه‌یافته تجربه شده و کارآمدی خود را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به تجربه شهرهای بزرگ جهان بیان کرد: باید از تجربه کشورهای مختلف برای مدیریت ترافیک استفاده کنیم. مهندسی ترافیک، آموزش، مدیریت تقاضای سفر و استفاده دقیق و درست از همه مدهای حمل‌ونقل، مجموعه‌ای از اقداماتی است که باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: وقتی درباره شهری با جمعیت بسیار بالا صحبت می‌کنیم، این سؤال مطرح است که چگونه توانسته‌اند با وجود حجم بالای جمعیت و تردد، مشکلات حمل‌ونقلی را مدیریت کنند.

حل ترافیک با یک اقدام منفرد ممکن نیست

حسینی تأکید کرد: موضوع ترافیک یک مسئله چندوجهی است و نمی‌توان انتظار داشت با یک اقدام منفرد حل شود. باید مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مهندسی ترافیک، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مدیریت تقاضای سفر، آموزش و استفاده مناسب از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل به صورت همزمان اجرا شود.

وی افزود: موضوع مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل عمومی نیازمند بحث مفصل و بررسی تخصصی است که در فرصت مناسب به شکل ویژه درباره آن صحبت خواهیم کرد.

برخی داروها می‌توانند مانع رانندگی شوند

سردار تیمور حسینی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اهمیت معاینات پزشکی رانندگان گفت: بسیاری از داروهایی که افراد مصرف می‌کنند می‌تواند شرایطی ایجاد کند که رانندگی برای آنها ممنوع باشد و سایر موضوعات مرتبط با معاینات پزشکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: معاینات پزشکی هنگام صدور و تعویض گواهینامه بر توانایی جسمی افراد برای رانندگی متمرکز است و این توانایی ممکن است بر اثر بیماری، حوادث یا افزایش سن و کهولت کاهش پیدا کند.

حسینی اظهار کرد: در حال کار روی سازوکاری دقیق و منطقی هستیم تا بتوانیم ارزیابی مناسبی از توانایی جسمی افراد برای رانندگی داشته باشیم؛ چراکه توانایی جسمی برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه، موضوعی بسیار مهم است.

درخواست پلیس برای تشدید مجازات رانندگان مست

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به جلسه خود با وزیر دادگستری گفت: فردا جلسه‌ای با وزیر محترم دادگستری خواهیم داشت و یکی از موضوعات مورد پیگیری، اصلاح برخی قوانین و مقرراتی است که امروز با آنها مسئله داریم.

وی افزود: در همه دنیا، رانندگی در حالت مستی یکی از خطوط قرمز قوانین محسوب می‌شود و حداقل در این مورد، مطالبه و درخواست ما این است که مجازات‌های بسیار سنگین‌تری در نظر گرفته شود.

سرعت بحرانی باید از سرعت غیرمجاز معمولی تفکیک شود

حسینی با اشاره به تخلفات سرعت گفت: سرعتی که بیش از ۵۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز باشد، باید به عنوان «سرعت بحرانی» در نظر گرفته شود.

وی توضیح داد: برای مثال اگر حداکثر سرعت مجاز در یک آزادراه ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد، سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت به بالا باید سرعت بحرانی محسوب شود و نباید با چنین تخلفی مانند فردی که به جای ۱۲۰ کیلومتر، با سرعت ۱۳۰ کیلومتر حرکت می‌کند، برخورد شود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: برای این موضوع در پلیس راه سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده و قابلیت ثبت سرعت بحرانی در دست‌افزار تیم‌ها و پاسگاه‌های پلیس راه ایجاد شده است.

پلیس به دنبال اصلاح قوانین مربوط به تخلفات حادثه‌ساز است

حسینی تأکید کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، برای برخورد مؤثرتر با برخی تخلفات نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستیم.

وی افزود: در جلسه با وزیر دادگستری، مشخصاً درخواست پلیس اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به مجازات تخلفاتی است که در زمره تخلفات حادثه‌ساز و خطرناک قرار می‌گیرند.

تسهیلات جدید برای تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم

رئیس پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مناطق آزاد گفت: در طول یک سال گذشته تصمیماتی برای ایجاد سازوکار مناسب‌تر و افزایش بهره‌مندی شهروندان مناطق آزاد اتخاذ شده که با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام گرفته است.

وی افزود: علاوه بر مناطق آزاد موجود، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) نیز افتتاح شده و مناطق آزاد بوشهر و مهران در استان ایلام نیز در آستانه افتتاح و آغاز فعالیت قرار دارند.

حسینی درباره وضعیت خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم گفت: با توجه به شرایط جنگی حاکم از اسفندماه و اینکه بسیاری از شهروندان این دو منطقه از سایر استان‌های کشور هستند، با هماهنگی گمرک تا پایان شهریور به آنها فرصت داده‌ایم با همان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش یا قشم تردد کنند.

افزایش ظرفیت شماره‌گذاری خودرو در مناطق آزاد

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: هر اقدامی در مناطق آزاد باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود، اما تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، امکان بهره‌مندی بیشتر این مناطق از خدمات شماره‌گذاری را فراهم کنیم.

وی افزود: ایجاد پلاک موقت مناطق آزاد و امکان شماره‌گذاری خودروهای تا پنج سال زیر مدل، از جمله اقداماتی است که ظرفیت شماره‌گذاری در مناطق آزاد را چند برابر افزایش داده است.

حسینی ابراز امیدواری کرد: این امکان در آینده در سراسر کشور ایجاد شود تا مردم بتوانند از خودروهای بهتر و ایمن‌تر استفاده کنند.

پلاک گردشگری برای حمایت از صنعت گردشگری راه‌اندازی شد

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره جزئیات پلاک گردشگری گفت: پلاک گردشگری یکی از پلاک‌هایی است که اخیراً از آن رونمایی شده و در کنار پلاک‌های تاریخی، ماشین‌آلات کشاورزی و ماشین‌آلات راه‌سازی قرار دارد.

وی افزود: پلاک گردشگری با هدف کمک به صنعت گردشگری کشور و با مشارکت و همراهی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده است.

حسینی ادامه داد: یکی از اهداف این طرح، ایجاد سازوکارهایی برای تقویت شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری است.