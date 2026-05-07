به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور عنوان کرد: پرونده حمل انواع کالای قاچاق از جمله سیگار، چمدان و ادکلن به ارزش ۹۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به دفاعیات متخلف و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر تعلیق گواهینامه رانندگی به مدت یک سال و ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل بیش از ارزش کالاهای کشف‌شده محکوم کرد.



به گفته حدادپور، شعبه با توجه به اینکه ارزش خودروی مورد استفاده در حمل کالای قاچاق، کمتر از ارزش کالای قاچاق بوده، ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی خودروی حامل بارِ قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: ماموران نیروی انتظامی در اجرای طرح برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی به قم این محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی کامیونت که به صورت ماهرانه‌ای در زیر بارِ علوفه جاسازی شده بود، کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.