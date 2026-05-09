به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت گالریها در ایران تحت نظارت مستقیم مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در سالهای اخیر، با هدف تخصصیتر شدن این حوزه و تسهیل امور، تغییراتی در آئیننامهها و روند صدور مجوزها ایجاد شده است. روند درخواست دیگر به صورت سنتی و کاغذی نیست و از طریق پنجره واحد خدمات وزارت ارشاد (https://my.farhang.gov.ir) انجام میشود.
پس از طی مراحلی، ابتدا یک پروانه یکساله صادر میشود. در صورت تداوم فعالیت مثبت، این مجوز برای دورههای ۳ ساله و سپس ۷ ساله قابل تمدید خواهد بود. پس از افتتاح گالری، نظارت مرکز هنرهای تجسمی به ۲ صورت سیستمی و میدانی ادامه پیدا میکند؛ طبق قانون، مدیر گالری موظف است حداقل یک هفته پیش از برگزاری هر نمایشگاه، مشخصات آثار و هنرمند را به اداره کل هنرهای تجسمی (یا اداره ارشاد استان) اطلاع دهد. از طرف دیگر، مسئولیت کامل محتوای آثار به نمایش درآمده، رعایت کپیرایت و همچنین تایید اصالت آثار بر عهده مدیر گالری است. گالریها موظفاند گزارشهای ادواری فعالیتهای خود و آمار فروش را از طریق همان سامانه آنلاین ثبت کنند.
تمامی مراحل کاری برای گالریداران، با این توضیحات بر بستر اینترنت انجام میشود و زمانی که دسترسی به اینترنت محدود و گاها با اختلال مواجه شد، این دسترسی ها مختل شد که تعدادی از گالریداران درباره تغییر روال صدور مجوزها به گالریها پرسوجو کردند.
بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی، مجوزهای گالریها به دلیل اختلالات اینترنت، به مدت ۶ ماه تمدید خودکار شده است. در همین ارتباط و برای اطلاع بیشتر از وضعیت رسیدگی به خواسته گالریداران، با علیرضا فروهر رئیس گروه مدیریت و ارزیابی عملکرد دفتر هنرهای تجسمی و مسئول سامانههای الکترونیکی این مرکز گفتگویی داشتیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا فروهر رئیس گروه مدیریت و ارزیابی عملکرد دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول سامانههای الکترونیکی این دفتر، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تمهیدات اتخاذ شده جهت تمدید مجوز فعالیت نگارخانهها در شرایط بحرانی کنونی و پاسخ به ابهامات موجود درباره اختلال در سامانههای مربوطه، توضیح داد: با استناد به تصمیم مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، اعتبار پروانه فعالیت تمامی گالریها با توجه به شرایط فوقالعاده ناشی از جنگ، بهصورت خودکار تا ۶ ماه آینده تمدید شده است.
وی گفت: این اقدام با هدف صیانت از فعالیتهای هنری صورت گرفته و علیرغم احتمال عدم اطلاع برخی از مدیران گالریها، این تمدید اعتبار برای تمامی مجموعهها اعمال شده و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
فروهر در مورد فرآیند صدور مجوز برگزاری نمایشگاهها نیز عنوان کرد: تشریفات اداری مربوط به برپایی نمایشگاهها کمافیسابق و طبق روال معمول در حال انجام است. تأیید نهایی این درخواستها از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات میسر بوده و هماکنون امور جاری بدون بروز مشکلی خاص، در حال پیگیری است.
وی همچنین در رابطه با پروتکلهای ناظر بر مبادلات بینالمللی گالریها بیان کرد: جهت انجام مراودات فرامرزی، لازم است درخواست رسمی (اعم از الکترونیکی یا مکتوب) به این دفتر ارسال شود. این درخواست ها پس از طرح بررسی کارشناسان مربوطه، تائیدیه نهایی جهت انجام امور گمرکی و تسهیل حملونقل آثار به مراجع فرودگاهی ابلاغ خواهد شد.
فروهر در پایان در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تعیین اعضای شورایی که برای صدور مجوزها و درخواستهای رسمی تشکیل میشود و مدت زمان فعالیتشان در شورا، گفت: اعضای صدور مجوز نگارخانه ها متشکل از ۷ نفر شامل مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، رئیس گروه توسعه، راهبری و ارزیابی رویدادهای تجسمی دفتر، مسئول سامانه های الکترونیکی دفتر، ۲ نفر از متخصصان هنرهای تجسمی (از هیئت علمی دانشگاهها که دارای سوابق هنری و مدیریت اجرایی برگزاری نمایشگاه باشند)، یک نفر از اعضا انجمن صنفی نگارخانهداران و یک نفر نماینده از اعضا هیئت مدیره انجمن های هنرهای تجسمی هستند. معمولا احکام اعضای شورا به صورت سالیانه توسط مدیرکل تجسمی تمدید میشود ولی شورای فعلی به دلیل اشراف نسبت به فضای نگارخانهها و تخصصی که دارند، در حدود چهار سال ابقا شدند و با تغییر مدیران کل تغییری در اعضا به وجود نیامده است.
