۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

امام جمعه گناوه: اتحاد حول محور ولایت رمز عبور از توطئه‌های دشمنان است

گناوه- امام جمعه گناوه با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، گفت: رمز عبور ملت ایران از همه توطئه‌ها و فشارهای دشمنان، اتحاد حول محور ولایت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در دیدار جمعی از طلبه‌های خواهر طرح امین به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
از تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی مبلغین و طلاب خواهر در سطح شهرستان تقدیر و اظهار کرد: حضور فعال خواهران مبلغ در عرصه‌های فرهنگی و دینی، نقش مؤثری در مصون‌سازی جامعه و نسل جوان در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای معلم و شهید مرتضی مطهری، این شهید بزرگوار را «قهرمان عرصه جهاد تبیین» توصیف کرد و افزود: نامگذاری روز معلم به نام این عالم فرزانه، نشان‌دهنده جایگاه والای علم، تعلیم و تربیت در نظام اسلامی است.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بی‌بدیل بانوان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور گفت: بانوان ایران اسلامی همواره در صحنه‌های مختلف حضوری آگاهانه، مؤثر و عزتمند داشته‌اند و امروز نیز حضور پرشور و شعور آنان در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی، مایه دلگرمی و تقویت روحیه جبهه انقلاب و نیروهای مؤمن و انقلابی است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، تصریح کرد: رمز عبور ملت ایران از همه توطئه‌ها و فشارهای دشمنان، اتحاد حول محور ولایت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و دشمنان در تمام سناریوهای خود علیه ملت ایران ناکام مانده‌اند.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و برخی مشکلات معیشتی موجود در جامعه، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند از برخی نارضایتی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی برای ایجاد شکاف در میان مردم سوءاستفاده کند، اما هوشیاری مردم و تلاش مسئولان، این توطئه‌ها را نیز خنثی خواهد کرد.

امام جمعه گناوه در ادامه، از حضور فعال طلاب، مبلغین و خواهران حوزه‌های علمیه در برنامه‌ها و تجمعات فرهنگی شهرستان قدردانی کرد و گفت: تجربه‌های فرهنگی ارزشمندی که در این ایام به دست آمده، می‌تواند در دوران پس از بحران‌ها و در فضای عمومی جامعه نیز تداوم یافته و زمینه جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های فرهنگی و دینی را فراهم سازد.

وی افزود: با کمترین امکانات و ابزارهای فرهنگی نیز می‌توان ارتباط مؤثری با نسل نوجوان و کودک برقرار کرد و این ظرفیت عظیم مردمی، فرصتی ارزشمند برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در سطح جامعه است.

در پایان این دیدار، طلبه‌های خواهر طرح امین ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای امام جمعه گناوه، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و تربیتی خود در مدارس و محافل فرهنگی شهرستان تأکید کردند.

