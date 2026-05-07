به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در دیدار جمعی از طلبه‌های خواهر طرح امین به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

از تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی مبلغین و طلاب خواهر در سطح شهرستان تقدیر و اظهار کرد: حضور فعال خواهران مبلغ در عرصه‌های فرهنگی و دینی، نقش مؤثری در مصون‌سازی جامعه و نسل جوان در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان دارد.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای معلم و شهید مرتضی مطهری، این شهید بزرگوار را «قهرمان عرصه جهاد تبیین» توصیف کرد و افزود: نامگذاری روز معلم به نام این عالم فرزانه، نشان‌دهنده جایگاه والای علم، تعلیم و تربیت در نظام اسلامی است.



امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بی‌بدیل بانوان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور گفت: بانوان ایران اسلامی همواره در صحنه‌های مختلف حضوری آگاهانه، مؤثر و عزتمند داشته‌اند و امروز نیز حضور پرشور و شعور آنان در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی، مایه دلگرمی و تقویت روحیه جبهه انقلاب و نیروهای مؤمن و انقلابی است.



حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، تصریح کرد: رمز عبور ملت ایران از همه توطئه‌ها و فشارهای دشمنان، اتحاد حول محور ولایت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و دشمنان در تمام سناریوهای خود علیه ملت ایران ناکام مانده‌اند.



وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و برخی مشکلات معیشتی موجود در جامعه، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند از برخی نارضایتی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی برای ایجاد شکاف در میان مردم سوءاستفاده کند، اما هوشیاری مردم و تلاش مسئولان، این توطئه‌ها را نیز خنثی خواهد کرد.



امام جمعه گناوه در ادامه، از حضور فعال طلاب، مبلغین و خواهران حوزه‌های علمیه در برنامه‌ها و تجمعات فرهنگی شهرستان قدردانی کرد و گفت: تجربه‌های فرهنگی ارزشمندی که در این ایام به دست آمده، می‌تواند در دوران پس از بحران‌ها و در فضای عمومی جامعه نیز تداوم یافته و زمینه جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های فرهنگی و دینی را فراهم سازد.



وی افزود: با کمترین امکانات و ابزارهای فرهنگی نیز می‌توان ارتباط مؤثری با نسل نوجوان و کودک برقرار کرد و این ظرفیت عظیم مردمی، فرصتی ارزشمند برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در سطح جامعه است.



در پایان این دیدار، طلبه‌های خواهر طرح امین ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای امام جمعه گناوه، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و تربیتی خود در مدارس و محافل فرهنگی شهرستان تأکید کردند.