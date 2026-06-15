به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کنعانی ظهر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی مدیریت بحران و تشریح رویکرد جدید اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در مواجهه با بحرانهای طبیعی اظهار داشت: ماهیت تهدیدهای زیستمحیطی در سطح جهان دگرگون شده و دیگر نمیتوان با ابزارهای سنتی و نگاه رویدادمحور به مقابله با آتش یا سایر بلایا پرداخت.
وی افزود: تغییر اقلیم، عدم قطعیتهای فزاینده، وقوع مخاطرات ترکیبی و اثر متقابل چند بحران بهطور همزمان، مدیران را ناگزیر به پذیرش رویکردهای «ظرفیتمحور» کرده است. در این نگاه، تجهیزات پیشرفته به تنهایی کافی نیست، بلکه توانمندسازی نیروی انسانی، نهادهای مرتبط، جوامع محلی و ساختارهای حکمرانی نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری مناطق حفاظتشده ایفا میکند.
مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به برگزاری دو کارگاه تخصصی در این زمینه تصریح کرد: نخستین کارگاه به «مرکز عملیات اضطراری (EOC)» اختصاص داشت که هدف آن ارتقای توانمندیهای راهبردی، مدیریت هوشمند اطلاعات، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و پشتیبانی از فرآیند تصمیمگیری در بحرانهای گسترده بود. در این بخش، شرکتکنندگان با ساختارهای نوین مدیریت یکپارچه بحران در حریقهای بزرگ آشنا شدند.
کنعانی ادامه داد: دومین کارگاه به آموزش «نظام فرماندهی حادثه (ICS)» به عنوان ابزار عملیاتی مکمل EOC پرداخت. این نظام بر چگونگی سازماندهی صحنه عملیات، تعیین سلسلهمراتب فرماندهی، تخصیص بهینه منابع، برقراری ارتباطات میدانی و تقسیم وظایف میان نیروهای حاضر تمرکز دارد و بستری برای اجرای یک الگوی استاندارد در مدیریت میدانی حریق فراهم میکند.
وی با تأکید بر لزوم پیوند این دو سازوکار گفت: EOC وظیفه هماهنگی کلان و پشتیبانی پشتصحنه بحران را بر عهده دارد، در حالی که ICS مسئولیت هدایت عملیات در خط مقدم را مدیریت میکند. استقرار همزمان این دو نظام، میتواند اثربخشی عملیات اطفای حریق را در مناطق تحت حفاظت به میزان قابلتوجهی افزایش دهد.
کنعانی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصههای طبیعی همچنان مأموریت اصلی سازمان محیط زیست است، اما تحقق این مأموریت در شرایط کنونی جز با سرمایهگذاری بر روی ظرفیتهای انسانی، نهادی، جوامع بومی و نظام حکمرانی ممکن نیست. برگزاری این کارگاهها گامی اساسی در مسیر ایجاد نظام استاندارد مدیریت حریق و ارتقای تابآوری مناطق حفاظتشده در برابر تهدیدهای آینده به شمار میرود.
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