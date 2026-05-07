به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در «شولآباد» شهرستان الیگودرز با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی بهعنوان سرمایه ملی و پشتوانه نسلهای آینده، بر نقش کلیدی پاسگاههای حفاظتی در برقراری نظم و امنیت در مناطق جنگلی و مرتعی تأکید کرد.
جلوگیری از تخریب عرصههای طبیعی با افتتاح پاسگاه «شولآباد»
وی گفت: افتتاح این پاسگاه، گامی عملی در راستای تجهیز امکانات حفاظتی، افزایش حضور نیروهای یگان حفاظت در منطقه و همچنین تقویت تعامل با جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، عنوان کرد: این پاسگاه حفاظتی با تجهیز به امکانات لازم، از جمله خودروهای سازمانی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات ارتباطی، وظیفه گشتزنی مستمر، جلوگیری از قاچاق محصولات جنگلی و معدنی، مقابله با متخلفان و همچنین اطلاعرسانی و آموزش به جوامع محلی در خصوص ارزش و اهمیت منابع طبیعی را بر عهده خواهد داشت.
نجفی، بیان داشت: افتتاح پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در «شولآباد»، نهتنها به حفظ منطقهای بکر و ارزشمند کمک خواهد کرد، بلکه امید است با افزایش حس امنیت و تعلق خاطر در میان اهالی منطقه، شاهد مشارکت فعالتر مردم در امر حفاظت از جنگلها و مراتع و جلوگیری از تخریب این ثروتهای ملی باشیم. این گام مهم، گامی در مسیر توسعه پایدار و حفظ ذخایر طبیعی برای نسلهای آتی است.
حفاظت از منابع طبیعی، وظیفهای همگانی است
حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، ضمن تقدیر از تلاشهای اداره کل منابع طبیعی لرستان، بر همکاری و حمایت تمام دستگاههای اجرایی شهرستان برای پیشبرد اهداف حفاظتی در منطقه «شولآباد» تأکید کرد.
وی تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، وظیفهای همگانی است و مسئولان نظام علاوه بر وظایف قانونی، مسئولیت اخلاقی سنگینی در قبال حفظ این امانت الهی بر دوش دارند.
