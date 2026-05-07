مازندران محور جدید اتصال ایران به بازارهای اوراسیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی بعدازظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی مازندران اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی این استان در کرانه جنوبی دریای خزر، امکان شکل‌گیری مسیرهای متنوع تجاری را فراهم کرده و می‌تواند ایران را به کشورهای حوزه آسیای میانه، روسیه و از مسیرهای واسط به بازارهای شرق آسیا متصل کند.

وی ادامه داد: همچنین در امتداد غرب دریای خزر، بستر ارتباطی با گرجستان، ترکیه و در نهایت اروپا وجود دارد و این تنوع مسیر، جایگاه مازندران را در نقشه تجارت خارجی کشور برجسته می‌کند.

دهقان دهنوی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مسیرهای تجاری کشور افزود: توسعه کریدور شمال باید در کنار مسیرهای سنتی مورد توجه قرار گیرد تا تعادل در شبکه ترانزیتی کشور ایجاد شود و ظرفیت‌های جدید صادراتی فعال شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به برخی محدودیت‌های موجود در زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی و لجستیک اشاره کرد و گفت: رفع این چالش‌ها نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای استانی است و برنامه‌ریزی برای ارتقای ظرفیت کریدورهای شمالی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین درباره سیاست‌های جدید تجاری و ارزی کشور اظهار کرد: ۲۵۷۰ ردیف تعرفه مرتبط با کالاهای اساسی و مواد اولیه برای ثبت سفارش فعال شده و امکان استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای واردات فراهم است. علاوه بر این، مشوق‌هایی در قالب سهمیه مازاد صادراتی نیز اجرا شده است.

دهقان دهنوی در ادامه از تسهیلات جدید در حوزه گمرکی خبر داد و گفت: کالاهای مانده در گمرک که مربوط به سال گذشته هستند، امکان ترخیص یافته‌اند و تمدید کارت‌های بازرگانی بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود. همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به مدت یک ماه تمدید شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این اقدامات منجر به روان‌تر شدن فرآیند تجارت خارجی و بهبود تأمین نیازهای کشور شود.