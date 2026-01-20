بیش از ۲ هزار تُن برنج در بازار فارس توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کردی‌پور، ظهر سه‌شنبه‌ گفت: از ابتدای سال جاری ۸۵۰۰ تن برنج سهمیه خانوار از محل موجودی ذخایر راهبردی انبارهای شرکت غله در این استان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۱۷۰ تن از این سهمیه در دی‌ماه توزیع شده است که ۱۲۲۵ تن برنج هندی و مابقی برنج سفید پاکستانی بود.

کردی‌پور افزود: برنج هندی سهمیه خانوار از طریق شبکه توزیع شامل تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ و اصناف منتخب با نرخ مصوب و نظارت شده در این استان توزیع شده است.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: یک هزارتن برنج نیز در حال تامین است و تا پایان بهمن‌ماه توزیع می‌شود.