۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

جشنواره «تاک پلو» در خلیل آباد برگزار شد

خلیل آباد- یازدهمین جشنواره تاک پلو در خلیل آباد با حضور معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه یازدهمین جشنواره تاک پلو با حضور محمد علی نبی پور، معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

عباس پاکدل، شهردار خلیل آباد در این مراسم اظهار کرد: دراین دوره بیش از ۱۵۰ غرفه از توانمندیهای شهرستان در حوزه صنایع دستی و تولیدات منطقه برپا شده است.

شهردار خلیل آباد افزود: تعداد شرکت کنندگان در جشنواره غذای تاک پلو در این دوره نسبت به سال قبل از ۲۰ درصد افزایش داشته اند.

وی گفت: در یازدهمین دوره جشنواره تاک پلو ۲۰۵ شرکت کننده حضور یافتند که از نفرات برتر در مراسم جشن جشنواره تاک پلو تقدیر به عمل می آید.

