۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

میراث معنوی و فرهنگی باید بیش از گذشته به نسل جوان معرفی شود

خلیل آباد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: معرفی و ترویج این میراث به نسل جوان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.  

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی‌پور عصر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح یازدهمین جشنواره تاک‌پلو در شهرستان خلیل‌آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی و توجه به میراث تاریخی و معنوی، نقش مهمی در زنده نگه داشتن هویت اجتماعی دارند و می‌توانند به افزایش نشاط عمومی در جامعه کمک کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نیاز به انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده افزود: باید برای شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و بومی جامعه برنامه‌ریزی هدفمند انجام شود و در این مسیر گام‌های عملی برداشته شود.

وی همچنین بر اهمیت رویدادسازی در حوزه‌های بومی تأکید کرد و گفت: برپایی جشنواره‌هایی با محوریت غذاهای محلی، آیین‌های مذهبی، سنت‌های فرهنگی و بازی‌های بومی، فرصتی مؤثر برای معرفی هویت فرهنگی هر منطقه فراهم می‌کند.

نبی پور ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند در قالب یک بسته جامع فرهنگی تدوین شود تا صنعت گردشگری نیز از آن بهره‌مند گردد ، لذا گردشگری علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، موجب افزایش تاب‌آوری جامعه می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره تاک‌پلو خلیل‌آباد افزود: این رویداد با مشارکت مدیران شهرستان، شهرداری، شورای شهر و اداره میراث فرهنگی برگزار شده و تاکنون پیام ارزشمندی در حوزه حفظ و تقویت فرهنگ محلی داشته است، امیدوارم این جشنواره همچنان بتواند اثرگذاری خود را در سطح شهرستان، منطقه و استان تداوم بخشد.

کد مطلب 6823168

