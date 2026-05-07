به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حامد عصر پنجشنبه در نشست با مشاوران فرمانداران در امور بانوان که در محل فرمانداری خلیل آباد، برگزار شد اظهار کرد: شنیدن دغدغه‌های بانوان و استفاده از نظرات آنان در روند تصمیم‌سازی‌ها، از اولویت‌های مهم حوزه زنان در استان است.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سالانه این دفتر افزود: برنامه‌های حوزه زنان در چهار محور اشتغال، جمعیت و تکریم بنیان خانواده، کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، و سلامت و ورزش بانوان طراحی و در تمامی فرمانداری‌های استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال بانوان تولیدکنندگان توانمندی داریم، تأکید کرد: مشکل اصلی امروز، بازار فروش است،لذا ایجاد بازارچه‌های محلی تاکنون موفقیت چندانی نداشته و لازم است شهرداری‌ها نسبت به راه‌اندازی بازارهای روز مستمر و دائمی در شهرستان‌ها اقدام کنند.

حامد بازارچه‌های موقت را بی‌اثر و مسکّن موقت دانست و افزود: ایجاد نمایشگاه‌های دائمی، استانی و ملی از برنامه‌های این دفتر برای حمایت از زنان کارآفرین است.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود: در حال حاضر زنان صنعت‌گر پیشران در استان و کشور حضور دارند که توانسته‌اند در سطح ملی و حتی بین‌المللی بدرخشند.

وی با اشاره به فعالیت ۷۰ شرکت دانش‌بنیان مرتبط با حوزه زنان و خانواده در استان گفت: نخستین همایش زنان در حوزه دانش‌بنیان سال گذشته برگزار شد و نتایج مثبت و اثرگذاری به همراه داشت.

حامد با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بستر مناسب برای گسترش اشتغال زنان تصریح کرد: زنان فعال در حوزه صنایع‌دستی در استان جایگاه ارزشمندی دارند و محصولات آنان در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز عرضه شده است، اما مهم‌ترین چالش آنان همچنان نبود بازار فروش پایدار است که باید از سوی شهرداری‌ها برطرف شود.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی بر ضرورت مشارکت زنان در برنامه‌های اجتماعی، از جمله حضور در انتخابات، تأکید کرد و گفت: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف، نقش مهمی در تقویت جایگاه آنان و حل مشکلات این قشر دارد.