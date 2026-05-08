شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاه‌ملکی از دستگیری اعضای تیم کلاهبرداری توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی مراجعه شهروند اسدآبادی و طرح شکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی، بررسی تراکنش‌ها و رصد تخصصی، تیم سه نفره کلاهبرداری شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیات موفق پلیسی دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد افزود: متهمان در مواجهه با مستندات و ادله غیر قابل انکار به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند.

وی با اشاره به افزایش وقوع جرائم رایانه‌ای در سطح شهرستان از شهروندان خواسا از هرگونه پرداخت بیعانه در خریدهای آنلاین خودداری کنند.