به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره افزایش کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: در جریان بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، هویت متهم که دارای سوابق کیفری نیز بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، عملیات دستگیری وی انجام شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متهم به ۱۴ فقره کلاهبرداری با این شیوه اعتراف کرده است، تصریح کرد: در این پرونده اموال مالباختگان شناسایی و به آنان بازگردانده شده است.
الهی در ادامه با اشاره به تداوم رسیدگی به پرونده، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، برای ثبت شکایت و پیگیری موضوع به پلیس فتا استان مراجعه کنند.
