خس خس سینه را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مریم بیگم حاجی میرقاسمی، با اشاره به اهمیت آگاهی نسبت به بیماری آسم، افزود: آسم یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دستگاه تنفسی است که با التهاب پایدار راه‌های هوایی همراه بوده و می‌تواند در هر سنی بروز کند.

وی ادامه داد: این بیماری به‌دلیل التهاب راه‌های هوایی، انقباض عضلات برونش‌ها و افزایش ترشح مخاط، موجب بروز علائمی مانند تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه‌های مکرر به‌ویژه در شب یا صبح زود و احساس فشار در قفسه سینه می‌شود.

حاجی‌میرقاسمی با تأکید بر اینکه خس‌خس سینه و تنگی نفس از علائم هشداردهنده آسم هستند، اظهار داشت: بی‌توجهی به این علائم می‌تواند منجر به تشدید بیماری و بروز حملات تنفسی شود.

وی، آلودگی هوا، دود سیگار، گرد و غبار، آلرژن‌ها و عفونت‌های تنفسی را از مهم‌ترین عوامل محرک آسم عنوان کرد و گفت: پرهیز از عوامل محرک و استفاده صحیح از داروهای استنشاقی نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.

این فوق‌تخصص ریه تصریح کرد: آسم در اغلب موارد با تشخیص به‌موقع و درمان مناسب، قابل کنترل بوده و بیماران می‌توانند زندگی طبیعی داشته باشند.

وی از افراد دارای علائم تنفسی مکرر خواست برای بررسی و دریافت درمان مناسب به مراکز درمانی مراجعه کنند.