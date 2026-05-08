۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۱۶

خس خس سینه را جدی بگیرید

یک فوق تخصص ریه گفت: افراد خس خس سینه را باید جدی بگیرند، ممکن است آسم باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مریم بیگم حاجی میرقاسمی، با اشاره به اهمیت آگاهی نسبت به بیماری آسم، افزود: آسم یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دستگاه تنفسی است که با التهاب پایدار راه‌های هوایی همراه بوده و می‌تواند در هر سنی بروز کند.

وی ادامه داد: این بیماری به‌دلیل التهاب راه‌های هوایی، انقباض عضلات برونش‌ها و افزایش ترشح مخاط، موجب بروز علائمی مانند تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه‌های مکرر به‌ویژه در شب یا صبح زود و احساس فشار در قفسه سینه می‌شود.

حاجی‌میرقاسمی با تأکید بر اینکه خس‌خس سینه و تنگی نفس از علائم هشداردهنده آسم هستند، اظهار داشت: بی‌توجهی به این علائم می‌تواند منجر به تشدید بیماری و بروز حملات تنفسی شود.

وی، آلودگی هوا، دود سیگار، گرد و غبار، آلرژن‌ها و عفونت‌های تنفسی را از مهم‌ترین عوامل محرک آسم عنوان کرد و گفت: پرهیز از عوامل محرک و استفاده صحیح از داروهای استنشاقی نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.

این فوق‌تخصص ریه تصریح کرد: آسم در اغلب موارد با تشخیص به‌موقع و درمان مناسب، قابل کنترل بوده و بیماران می‌توانند زندگی طبیعی داشته باشند.

وی از افراد دارای علائم تنفسی مکرر خواست برای بررسی و دریافت درمان مناسب به مراکز درمانی مراجعه کنند.

حبیب احسنی پور

