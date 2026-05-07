شاکری: پایان انتظار شهروندان؛ عملیات جهادی آسفالت منطقه ۳ کلید خورد

مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز یک نهضت فراگیر برای بهسازی معابر شهری خبر داد و اظهار کرد: عملیات گسترده روکش آسفالت بر اساس اولویت‌های احصا شده و نیازسنجی‌های دقیق در سطح منطقه با قدرت آغاز شده است.

شهردار منطقه سه کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن فصل مناسب برای فعالیت‌های عمرانی افزود: با توجه به آغاز فصل آسفالت و همچنین وضعیت نامطلوب برخی از معابر اصلی، فرعی و کوچه‌ها که نیاز مبرم و حیاتی به روکش آسفالت و لکه‌گیری داشتند، ماشین‌آلات عمرانی به میدان آمده‌اند تا چهره این بخش از کلان‌شهر کرمانشاه را دگرگون کنند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در راستای مطالبات عمومی گام برمی‌دارد، تصریح کرد: در پیگیری درخواست‌های مکرر و به‌حق شهروندان برای بهبود وضعیت عبور و مرور، عملیات جهادی روکش و لکه‌گیری معابر بر اساس یک برنامه‌ریزی مدون و اولویت‌بندی کارشناسی، از امروز پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت‌ماه) در سطح منطقه سه با عزمی راسخ کلید خورد.

شاکری با اشاره به حجم بالای فرسودگی در برخی از نقاط این منطقه، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در قبال رفاه مردم هیچ‌گونه توقفی را نمی‌پذیرد؛ لذا با توجه به نیاز ضروری سطح منطقه، این عملیات عمرانی بی‌وقفه به پیش خواهد رفت و تا آخرین روزی که شرایط جوی به ما اجازه کار بدهد، نهضت آسفالت‌ریزی با قوت تمام در کوچه‌ها و خیابان‌ها ادامه خواهد داشت تا کام شهروندان از این خدمت‌رسانی شیرین شود.