به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های زیرساختی استان تأکید کرد و اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های ملی راهسازی و ریلی استان با اولویت چهارخطه کردن گردنه پاتاق و تونل‌های آن، راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب، بزرگراه کربلا و جاده زله زرد (محور گیلانغرب به سومار) در دستور کار جدی قرار دارد و هیچ مانعی نباید روند اجرایی این طرح‌ها را متوقف کند.

وی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور میدانی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان کرمانشاه افزود: حضور مسئولان کشوری و پیگیری‌های مستمر میدانی، مایه خیر و برکت برای پروژه‌های عمرانی است و پیشرفت طرح‌ها با این سطح از همکاری‌های دوجانبه تسریع خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با انتقاد از وضعیت فعلی برخی طرح‌های کلان تصریح کرد: متأسفانه در برخی پروژه‌ها مانند راه‌آهن غرب، وضعیت پیشرفت فیزیکی مطابق انتظار و مطلوب ما نیست؛ لذا ضروری است ماشین‌آلات و نیروی انسانی در تمامی جبهه‌های کاری فعال شوند و پروژه‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی دقیق پیگیری گردند تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

حبیبی از تصویب حدود ۶ همت (۶ هزار میلیارد تومان) اعتبار در سفر رئیس‌جمهور برای قطعه ریلی کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب خبر داد و بیان کرد: بخش قابل توجهی از این اعتبار تخصیص یافته است و بر همین اساس، شرکت ساخت مسئولیت دارد عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند تا بهره‌برداری از این قطعه طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده انجام گیرد.

وی تکمیل مسیر ۱.۸ کیلومتری گردنه پاتاق را از اولویت‌های اضطراری برشمرد و تأکید کرد: بهره‌برداری از این مسیر تا قبل از اربعین حسینی، دستور ویژه مدیریت ارشد استان است و تمامی تلاش‌ها برای تکمیل تونل‌ها و روکش این مسیر جهت تسهیل تردد زوار به کار گرفته خواهد شد.

استاندار کرمانشاه همچنین به اهمیت محور گیلانغرب به سومار اشاره کرد و گفت: تکمیل جاده زله زرد باید با اولویت ویژه دنبال شود تا رفاه و امنیت در تردد مردم و تجار حفظ گردد. علاوه بر این، در پروژه‌های تقاطع و محورهای مهمی همچون قزانچی و محور کنگاور – نهاوند، باید پروژه‌ها از حالت راکد کنونی خارج شده و طبق استانداردهای ملی به مرحله اجرا برسند.

حبیبی با بیان اینکه کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها باید به صورت همزمان رعایت شود، خاطرنشان کرد: هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل مشکلات اداری یا کمبود منابع متوقف شود. در محورهای پرتردد و حساس مانند مسیر اربعین و مرز سومار، هیچ توقفی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه وضعیت پیشرفت طرح‌ها به صورت مستمر و میدانی بررسی می‌شود، افزود: پیگیری روزانه پروژه‌ها و حضور مستمر در کارگاه‌ها باعث افزایش سرعت و کاهش مشکلات احتمالی خواهد شد. پیمانکاران نیز موظف به پیگیری دقیق برنامه زمان‌بندی هستند تا کرمانشاه به استانداردهای ملی در زیرساخت‌های حمل و نقل دست یابد و مردم در اسرع وقت از این خدمات بهره‌مند شوند.