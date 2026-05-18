به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رایزنیهای فشرده استاندار کرمانشاه در پایتخت، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در نشستی مشترک با هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، آخرین وضعیت پروژههای کلان ریلی و بزرگراهی استان را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، شتاببخشی به طرحهای ملی منطقه به عنوان یک دغدغه عمومی مطالبه شد.
استاندار کرمانشاه با انتقاد جدی از کُندی عملیات اجرایی پروژه راهآهن کرمانشاه به خسروی اظهار کرد: با وجود اینکه منابع مالی و اعتبارات بسیار مناسبی برای این طرح راهبردی تأمین و اختصاص یافته، اما پیشرفت فیزیکی آن به هیچ وجه رضایتبخش نیست. بر اساس مصوبات سفر ریاست جمهوری، مقرر شده طی سه سال مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل قطعه کرمانشاه تا اسلامآباد غرب تزریق شود که بخش عمده آن محقق شده و با وجود پیشرفت ۸۷ درصدی در بخش زیرسازی، سرعت کار باید افزایش یابد که در این راستا دستور تقویت ماشینآلات کارگاهی صادر شد.
ضرورت اتمام قطعه ۹ بزرگراه کربلا پیش از اربعین
تکمیل قطعه نهم بزرگراه کربلا پیش از آغاز مناسک اربعین ۱۴۰۵ از دیگر محورهای کلیدی این گفتگو بود. در حال حاضر تنها ۸ کیلومتر از این مسیر به همراه یک سازه پل باقی مانده است که با بهرهبرداری از آن، محور کرمانشاه تا قصرشیرین و مرز بینالمللی خسروی به طور کامل به بزرگراه تبدیل میشود. همچنین در پی این رویارویی، معاون وزیر راه دستور داد فرآیند تعیین پیمانکار برای تقاطعهای هرسین، قزانچی و سهراهی نهاوند با قید فوریت انجام شود.
مدیر ارشد استان در ادامه این نشست، خواستار احیا و فعالسازی مجدد پروژه تعلیقشده تقاطع قزانچی به روانسر شد و بر برطرف کردن موانع اجرایی در محور گیلانغرب به سومار (موسوم به زلهزرد) تاکید کرد؛ این طرح اولویتدار اکنون در طول ۲۹ کیلومتر خود به پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصدی رسیده است اما برای عبور از گرههای موجود نیازمند توجه ویژه وزارت راه است.
چند جبههای شدن عملیات اجرایی کنارگذر پاوه
پروژه کنارگذر شهر پاوه به عنوان یکی از مطالبات دیرین و حیاتی مردم منطقه، از دیگر موضوعات مطرحشده بود. حبیبی با تاکید بر لزوم گشایش ترافیکی در این مسیر پرتردد پیشنهاد داد که ۱۱ کیلومتر از این پروژه ۱۶ کیلومتری به یک پیمانکار واجد شرایط و توانمند دیگر واگذار شود تا با فعال شدن جبهههای کاری متعدد، دغدغه شهروندان برطرف گردد.
در پایان این نشست، هوشنگ بازوند با تمجید از پیگیریهای مداوم و نظارتهای میدانی مدیریت ارشد استان کرمانشاه، متعهد شد که تمامی مطالبات مطرحشده و دغدغههای زیرساختی مردم منطقه را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری کرده و دستورات مقتضی را به زیرمجموعههای خود ابلاغ کند.
