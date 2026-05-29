به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر جمعه با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندار پاوه، با حضور در این شهرستان به صورت میدانی از پروژه احداث بزرگراه کنارگذر پاوه بازدید کرد و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، چالشهای اعتباری و روند ابنیه فنی آن را مورد پایش قرار داد.
این پروژه حیاتی و زیرساختی به طول ۱۶ کیلومتر، از سهراهی باینگان آغاز شده و تا پایانه روستای نوریاب امتداد دارد. هدف اصلی از اجرای این طرح ملی که جزو تکالیف و تعهدات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به شمار میرود، انتقال ترافیک سنگین، خستهکننده و آزاردهنده خودروهای عبوری و کامیونهای ترانزیتی از هسته مرکزی و خیابانهای کمعرض شهر پاوه به خارج از محدوده شهری است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این طرح گرهگشا یکی از مطالبات اصلی و محوری مدیریت ارشد استان از وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: با وجود حمایتهای ویژه، تخصیصهای استانی و همراهیهای همهجانبه، روند اجرای پروژه تاکنون مطابق انتظار ما و مطالبات بهحق مردم شریف و صبور شهرستان پاوه پیش نرفته و با کندی مواجه بوده است.
حبیبی از پیگیریهای ویژه در سطح ملی برای گرهگشایی از این طرح خبر داد و افزود: در راستای تسریع در عملیات عمرانی، پس از بازدید میدانی اخیر مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، جلسهای فشرده در پایتخت برگزار کردیم؛ یکی از توافقات کلیدی و مهم این نشست ملی، خلع ید بخشهای نیمهفعال و تقویت جبهههای کاری از طریق بهکارگیری و اضافه کردن یک پیمانکار توانمند، فعال و جدید به پروژه است تا کار با شتاب مضاعفی دنبال شود.
وی با تبیین حجم سنگین عملیات مهندسی در این منطقه کوهستانی یادآور شد: پروژه کنارگذر پاوه به لحاظ توپوگرافی خاص منطقه، یکی از سختترین طرحهای راهسازی است که دستکم نیازمند ۶ میلیون مترمکعب خاکبرداری و یک میلیون مترمکعب خاکریزی حجم عملیاتی است. با این حال، مدیریت ارشد استان اجازه نخواهد داد دغدغه ترافیکی مردم پاوه معطل بوروکراسیهای اداری بماند و با تمام توان، روند اجرای تعهدات شرکت ساخت را تا بهرهبرداری کامل رصد و پشتیبانی خواهد کرد.
نظر شما