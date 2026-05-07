ضرورت تدوین تصویر ایران پساجنگ برای حل مسائل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، در پی تاکید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، بر استفاده از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردمی برای تدوین راهکارهای مقابله با اثرات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی و رفع مسائل پساجنگ با بهره‌مندی از این ظرفیت، عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، در راستای تحقق این مهم یک بسته جامع و چندلایه از روش‌های نوین «جمع‌سپاری اندیشه» را عملیاتی خواهد کرد که مجموعه‌ای از اقدامات شامل نشست‌های تخصصی استماع نخبگانی تا استفاده از ظرفیت پارلمان دانشجویی و اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: آقای محمدباقر قالیباف، رییس محترم مجلس، در پیامی کلیدی، بر ضرورت «نهضت خردورزی جمعی» در شرایط حساس کنونی تاکید و مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف به بهره‌گیری از نظرات مردم و نخبگان در بررسی راهکارهای رفع مسائل ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کرد. ما در این مسیر خردورزی، تلاش داریم تا در زمینه اقدامی که پیش از این درخصوص تصویر ایران پساجنگ شروع کردیم با اخذ نظرات نخبگان، تصویری کامل‌تر و جامع‌تر در این زمینه تهیه و تدوین کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح اقدامات قابل انجام تصریح کرد: معتقدیم حل مسائل پیچیده پیش رو، به ویژه در حوزه صنعتی، زیربنایی، انرژی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی، در شرایط جنگی، دیگر با روش‌های خطی و صرفاً درون سازمانی ممکن نیست. به همین دلیل، یک زیست بوم چندلایه از مشارکت فکری را در این زمینه طراحی و اجرایی خواهیم کرد.

وی در تبیین مهمترین ابزارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ نظرات تخصصی و مردمی به برگزاری نشست‌های استماع نخبگانی به عنوان حلقه‌های راهبردی اشاره کرد و یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری نشست‌ها با نخبگان برجسته در حوزه‌های مختلف که البته تا پیش از این هم در ایام جنگ برگزار شد، به جمع‌آوری سناریوهای خلاقانه می‌پردازد.

نگاهداری، هم‌اندیشی با اندیشکده‌های معتبر کشور را راهکار دیگر خواند و عنوان کرد: بزرگترین اتاق فکرهای غیردولتی کشور در قالب اندیشکده‌ها پای کار خواهند آمد تا در زمینه ارتقای مشاوره‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری کنند.

وی افزود: در همین زمینه از ظرفیت ارزشمند اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی به منظور بهره‌مندی از تظرات نخبگانی در استان‌ها نیز بهره خواهیم برد چراکه نخبگان هر استان، متناسب با تهدیدات و مسائل خاص آن منطقه در زمینه‌های مختلف، قادر خواهند بود تا راهکارهای دقیق منطقه‌ای را ارائه دهند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: بر اساس طرحی نوآورانه، جمعی از دانشجویان علاقمند در قالب پارلمان دانشجویی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ساماندهی شده‌اند. این ساختار شبیه‌سازی شده مجلس، به دانشجویان نخبه اجازه می‌دهد طرح‌های خود را قالب نظرات دانشجویی مطرح کنند.

وی ابزار هوشمند سامانه جمع‌سپاری و نظرسنجی را از دیگر راهکارها در این زمینه برشمرد و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس یک سامانه آنلاین و مستند راه‌اندازی کرده که در آن پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و حتی صاحب‌نظران مردمی می‌توانند ایده‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

نگاهداری، تاکید کرد: در کنار روش‌های علمی، جلسات عملیاتی با مدیران، تولیدکنندگان دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم برگزار می‌شود تا راهکارهای میدانی جایگزین در بخش‌های مختلف تامین تدوین شود.

وی با اشاره به فوریت زمانی این اقدامات تصریح کرد: ما کار خود را آغاز و ادامه خواهیم داد و نخبگان، صاحبنظران، اندیشمندان، دانشجویان و نخبگان کشور می‌توانند نظرات خود را به آدرس الکترونیکی mrc@majles.ir ارسال نمایند، همچنین سامانه پیمایش ملی قطب نمای سیاستگذاری؛ اولویت بندی اهرمی چالش‌های کلان ایران به آدرس poll.majles.ir/e/o/MDAwMDAz آماده دریافت نظرات نخبگان و مردم است، همچنین راه‌های ارتباطی نخبگان و مردم در استان‌ها از طریق آدرس الکترونیکی thinktanks@majles.ir، شماره در فضای مجازی ۰۹۸۹۹۲۰۳۵۶۲۷۵ و آدرس در پیام رسان‌های بله و ایتا hokmrah_admin@ خواهد بود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اهمیت بهره‌مندی نخبگانی و مردمی در ارائه راهکارهای رفع مسئله در کشور، تصریح کرد: همچنین طی مکاتبه‌ای از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور نیز خواسته شده است تا نظرات خود را در خصوص ارسال ایده‌ها و راهکارهای رفع مشکلات از طریق سامانه‌ها و راه‌های ارتباطی مذکور به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کنند، به عقیده ما هیچ ایده‌ای کوچک و هیچ نخبه‌ای دور از دسترس نیست.

گفتنی است آقای قالیباف، رییس مجلس، در بخشی ار درخواست‌های ۵ گانه خود از مردم در دوره جدید جنگ، عنوان کرد: خواهش چهارم من از کارشناسان و نخبگان است. ما امروز به ایده و طرح برای حل مشکلاتی نیاز داریم که به خاطر جنگ پیش می‌آید. حجم زیادی از پیشنهادات کارشناسی به دستم رسیده که بسیاری از آنها مفید و خوب است لذا خواهش می‌کنم نخبگان منتظر نباشند که کسی به آنها مراجعه کند. لطفا راه حل‌ها و پیشنهادات خود را در اختیار مسئولان قرار دهید. همینجا از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواهم تا سازوکارهایی برای دریافت این نظرات ایجاد و به نخبگان و مردم اعلام کنند.