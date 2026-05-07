به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های اصلی کشور در نامه‌ای به شعام تاکید کردند که هرگونه محدودیتی که مانع تبیین باشد با صراحت بیشتر اطلاع‌رسانی می‌شود.

متن نامه به این شرح است:

«جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛

شورای عالی امنیت ملی با هدف تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و پیشبرد سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده است؛ وظیفه‌ای خطیر که در میانه‌ی جنگ وجودی کنونی، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

اکنون که در میانه‌ی جنگ تمدنی با شیاطین آمریکایی، شهادت نصیب یکی از زبده‌ترین سیاستمداران تاریخ ایران گردید و پس از شهید علی لاریجانی، بار سنگین پاسداری از فرامین رهبری و مواریث باقی‌مانده از آن شهید سعید بر عهده‌ی جنابعالی نهاده شده است؛ تقارن این مسئولیت مهم با سوابق درخشان شما در لباس مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مایه دلگرمی ملت مبعوث گشته است؛ لکن نکته‌ای باعث نگرانی شده که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

بر اساس اظهارنظرهای رسمی مقامات ذی‌ربط و گزارش‌های غیررسمی منتشرشده، در مذاکرات اسلام‌آباد، تکبر و زیاده‌خواهی نمایندگان فرعون آمریکایی حاکم بوده و هیچ نشانه‌ای از پشیمانی متجاوز مشاهده نشده است. لذا هرگونه تصور مبنی بر امکان توافق با آمریکای جنایت‌کار در شرایط فعلی، تصوری خام و دور از واقعیت است.

افزون بر این، بر پایه‌ی شواهد موجود، طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات، امری مغایر با فرامین شفاف و صریح مقام معظم رهبری بوده است؛ موضوعی که متأسفانه به بخشی از دستور کار مذاکرات تبدیل گردیده است. در چنین شرایط حساسی، انتظار می‌رفت شورای عالی امنیت ملی با ورود قاطعانه و انقلابی، پاسداری از فرامین معظم‌له را در اولویت خود قرار دهد.

از سوی دیگر، پس از مرحله‌ی نخست مذاکرات اسلام‌آباد، زیاده‌طلبی و روحیه‌ی تسلیم‌خواهی آمریکایی‌ها نه تنها در لفافه، بلکه آشکارا در رسانه‌های رسمی و در اظهارات دیوانه‌ی قمارباز آمریکایی تکرار شده است؛ و در عمل، محاصره‌ی دریایی به‌عنوان ابزاری صریح برای تکمیل پازل فشار حداکثری و وادارسازی ایران اسلامی به تسلیم بدون قید و شرط به‌کار گرفته می‌شود. در چنین موقعیتی، انتظار ملت مبعوث آن بود که شورای عالی امنیت ملی نقش انقلابی خویش را ایفا کرده و زمینه‌ی ارتقا و تقویت مؤلفه‌های عزت و قدرت ملی را فراهم آورد؛ اما متأسفانه شنیده‌های موجود از عملکرد برخی معاونین، به‌ویژه در حوزه‌ی رسانه، نگرانی جدی میان نخبگان دلسوز انقلاب ایجاد کرده است.

صراحتاً عرض می‌کنیم: برخی اقدامات صورت‌گرفته از سوی معاونت مربوطه در مواجهه با رسانه‌های انقلابی، از کانال‌های انقلابی در پیام‌رسان‌های داخلی تا شبکه‌های تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که برداشت‌های ناصواب از بیانات و اوامر صریح مقام معظم رهبریمدظله‌العالی در پوششی انقلابی و خیرخواهانه، به ابزاری برای بستن دهان رسانه‌های مستقل و انقلابی بدل شده است؛ رسانه‌هایی که نقش آنان در تبیین ابعاد مذاکرات با دشمن متجاوز آمریکایی، حیاتی است.

صاحبان اندیشه‌ی نئوم ایرانی که سال‌ها در مناصب مختلف، به‌سبب کژفهمی از مفهوم «پیشرفت عدالت‌محور» مورد تأکید قائد حکیم و شهید انقلاب، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف مردم‌پایه‌ی آن شهید بوده‌اند، امروز نیز چشم بر اقتدار جامعه‌ی مبعوث ایران اسلامی بسته و گوش خود را بر مطالبات صریح مردم در میدان فروبسته‌اند؛ و با تهدید و ارعاب، در صدد هموار کردن مسیر پروژه‌ی تسلیم‌طلبی آمریکایی برآمده‌اند.

جناب آقای دکتر بیان برخی نکات به محضر جنابتان در مَثَل به حکم زیره به کرمان بردن است؛ لکن هر انتقادی به‌منزله‌ی وحدت‌شکنی یا تضعیف انسجام ملی نیست.

حافظه‌ی تاریخی ملت ایران و تجربه‌ی تلخ برجام نشان داده است که گاه مسئولان ممکن است خطوطی برخلاف نگاه صریح و حکیمانه‌ی رهبری بپیمایند؛ لذا طبیعی است که مردم و رسانه‌های انقلابی، در عین حمایت حداکثری از نظام، از سر خیرخواهی نسبت به برخی رفتارها ابراز نگرانی کنند.

جامعه‌ی مبعوث ایران، حول محور ولایت مطلقه‌ی فقیه و فرامین حکیمانه‌ی ایشان مستحکم ایستاده و هرگز از مسیر ترسیم‌شده توسط معظم‌له خارج نخواهد شد. این حق مردم انقلابی، عزت‌طلب و مجاهد ایران اسلامی است که آخرین خبرها و تحلیل‌های منطبق با واقع را از زبان رسانه‌های مرجع داخلی مطلع شوند؛ اگر امروز برخی از رسانه‌های خارجی نبض مدیریت افکار عمومی را به دست می‌گیرند، نتیجه برخی تنگ‌نظری های مسئولین ذی ربط در این حوزه است که با کنش‌های خود نقش مهمی در مرجعیت رسانه‌های استعماری ایفا می‌کنند.

تا بیش از این دیر نشده با اقدامات سلبی غیرکارشناسی در برخورد با رسانه‌های رسمی و انقلابی برخورد کرده و مدیریت افکار عمومی را به رسانه‌های معتبر داخلی بازگردانید! قطعاً هر شخص و جریانی که در مسیر تحقق تام و تمام فرامین رهبری گام برندارد، مصداق واقعی وحدت‌شکنی است و سیلی سختی از سوی ملت مبعوث ایران دریافت خواهد کرد.

همچنین جریان دلسوز دانشجویی، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت حفظ اتحاد حول محور ولایت مطلقه‌ی فقیه و اوامر صادره ایشان، خواستار حمایت صریح جنابعالی از مجموعه‌ها و رسانه‌های جریان انقلاب است و اعلام می‌دارد که در آینده، هرگونه محدودیتی که مانع تبیین حقایق برای ملت مبعوث گردد، با صراحت و شفافیت بیشتری اطلاع‌رسانی و پیگیری خواهد شد.

امید است که همان‌گونه که انتصاب جنابعالی به این مسئولیت، موجب دلگرمی مردم مؤمن و با بصیرت ایران اسلامی گردید، تصمیمات و اوامر شما نیز در راستای تقویت مبانی و آرمان‌های ناب انقلاب اسلامی قرار گیرد. قطعا بدنه جوان دانشجویی تا آخرین نفس حامی و پشتیبان مسئولین دلسوز و تلاش‌گر در تحقق آرمان‌ها و اهداف ترسیمی رهبر معظم انقلاب مدظله العالی خواهد بود.»