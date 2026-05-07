به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرماندهی تروریست‌های آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی حملات به مناطقی در بندرعباس و قشم را به عهده گرفت.

در بیانیه سنتکام ادعا شده است که « نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به سمت دریای عمان در تاریخ ۷ مه، موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های کوچک ایرانی را رهگیری کرده‌اند.»

سنتکام همچنین مدعی شد: نیروهای آمریکا در چارچوب «دفاع از خود» حملاتی را علیه مواضع نظامی ایران، از جمله تأسیسات موشکی، پهپادی و مراکز فرماندهی و کنترل انجام داده‌اند.

سنتکام مدعی شده که «هیچ یک از تاسیسات و تجهیزات آمریکایی هدف قرار نگرفتند» درحالی که دقایقی پیش رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ایران ۳ ناوشکن آمریکایی را در تنگه هرمز هدف قرار داده و برخی منابع آکاه نیز تاکید کردند که ناوشکن‌های آمریکا در پی حملات ایران دچار آسیب شدند.

در پایان بیانیه سنتکام ادعا شده که «سنتکام به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود مستقر و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است.»

همچنین فرماندهی نیروی دریایی سپاه در ایکس نوشت: «در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش ج.ا ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن های ارتش تروریستی امریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با بکارگیری انواع موشک های بالستیک و کروز ضد کشتی و پهپادهای انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن های دشمن اجرای آتش نمود. رصدهای اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.»