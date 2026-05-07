۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۱

رسانه‌های اسرائیل: ایران ۳ ناوشکن آمریکا در تنگه هرمز را هدف قرار داد

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ایران ۳ ناوشکن آمریکایی را در تنگه هرمز هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هم‌زمان با اعلام اخباری درباره حمله آمریکا به مناطقی در قشم و بندرعباس کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیروهای مسلح ایران نیز ۳ ناوشکن آمریکا در تنگه هرمز را هدف قرار دادند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره حملات ایران و میزان خسارت ناوشکن‌های آمریکایی منتشر نشده است.

همچنین فرماندهی نیروی دریایی سپاه در ایکس نوشت: «در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش ج.ا ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن های ارتش تروریستی امریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با بکارگیری انواع موشک های بالستیک و کروز ضد کشتی و پهپادهای انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن های دشمن اجرای آتش نمود. رصدهای اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.»

محسن وفایی

    • US ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دست مریزاد. درود خدا بر رزمندگان شجاع و شیر دل ایران

