به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت شبکه فاکس‌نیوز به نقل از «یک منبع نظامی» مدعی شد که ارتش آمریکا ساعاتی پیش اهدافی در جزیره قشم و بندرعباس را هدف قرار داده، اما این به معنای «ازسرگیری مجدد جنگ علیه ایران نیست.»

وب‌سایت آکسیوس نیز به نقل از «مقامات آمریکایی و صهیونیستی» ادعای فاکس‌نیوز را تایید کرد.

ساعاتی پیش منبع محلی در بندرعباس و جزیره قشم از وقوع انفجارهایی خبر دادند.

تلویزیون ایران درباره علت اصلی صدای انفجارها در نزدیکی قشم به نقل از «یک مقام آگاه نظامی» اعلام کرد که « به دنبال تعرض ارتش متجاوز آمریکا به یک نفتکش ایرانی یگان‌های متعرض دشمن در محدوده تنگه هرمز زیر آتش موشکی ایران قرار گرفتند که پس از تحمل خسارت مجبور به فرار شدند.»