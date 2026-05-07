به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کریمی شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای روستای قمیک که در جریان جنگ رمضان به شهادت رسیدند اظهار کرد: این فاجعه سندی روشن بر دشمنی آشکار بدخواهان با ملت ایران است.
وی با بیان بخشی از روایت امام صادق(ع) به نقل از لقمان حکیم، سه نشانه دین را علم، ایمان و استقامت دانست و ادامه داد: پیشرفتهای علمی، فناوری و نظامی کشور نتیجه پیوند علم با باور دینی و مجاهدت شهدا است.
این کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی ایران اسلامی، نقش شهدا را در تقویت روحیه مقاومت و عزت ملی برجسته دانست و یادآور شد: استفاده دشمنان از علم بدون ایمان، منشأ ظلم و جنایت علیه ملتهای مظلوم است در حالی که علمِ همراه با ایمان، قدرتآفرین و نجاتبخش است.
حجت الاسلام کریمی در ادامه با تبیین پیوند عمیق میان علم، ایمان و استقامت، این سه رکن را زنجیرهای ناگسستنی در منظومه فکری شهدا خواند و تأکید کرد: دانش اگر از ایمان و پایداری بر حق تهی باشد، جز طغیان و ویرانی ثمری ندارد، چنانکه جهان استکبار امروز با پیشرفتهترین تجهیزات علمی، جز کشتار و غارت ملتهای مظلوم هنری ندارد.
وی شهدای روستای قمیک را نماد کامل این سه نشانه دینی برشمرد و گفت که این جوانان با عقلانیت برخاسته از علم، دلهای سرشار از ایمان و ایستادگی تا پای جان، حماسهای را رقم زدند که اکنون پیشرفتهای شگرف ایران اسلامی در عرصههای موشکی، هستهای و پزشکی، شکوفههای همان درخت پربرکت مجاهدت است.
این کارشناس مذهبی تصریح کرد : استقامت ملت ایران میراث گرانبهای همان شهیدانی است که مسیر علم بدون ایمان را نفی کردند و راه علم قدرتمدار و نجاتبخش را برگزیدند.
او جنگ رمضان را نه یک واقعه تاریخی، که کلاس درسی جاودان برای امروز و فردای کشور توصیف کرد و یادآور شد: دشمن از آن رو از پیشرفتهای ایران به هراس افتاده که این دستاوردها بر خلاف علمِ بیایمان غرب، همواره در مسیر خدمت و عدالت گام برمیدارد و ملتهای مظلوم را امیدوار میسازد. از این رو، زنده نگهداشتن یاد شهدای قمیک نه یک مراسم احساسی، که ضمانتی برای تداوم مسیر عزت، مقاومت و نجاتبخشی به مستضعفان جهان است.
