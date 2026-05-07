رسانه آمریکایی: حملات امشب ایران به ناوهای آمریکا شدیدتر از قبل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی سی بی اس با اعلام اینکه ناوهای جنگی «یواساس تراکستون» « یواساس میسون» هدف حمله شدید ایران قرار گرفتند، افزود : مقامات آمریکایی این حمله را شدیدتر و پایدارتر از حملاتی توصیف کردند که چند روز پیش به این ناوها صورت گرفت.
به گزارش این رسانه، مقامات آمریکایی گفتند: قایقهای تندروی ایرانی تا حد زیادی به ناوشکنها نزدیک شدند.
مقامات آمریکایی همچنین مدعی شدند که ایران در جریان این درگیری از پهپاد و موشک استفاده کرد.
به دنبال حمله نیروهای متجاوز آمریکایی به نفتکشهای ایرانی در نزدیک تنگه هرمز و همچنین تعرض هوایی به مناطق غیرنظامی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خساراتی به آنها وارد کردند.
جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است که به هرگونه تعرض و تجاوز پاسخی قاطع خواهد داد.
