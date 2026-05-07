۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۹

رسانه آمریکایی: حملات امشب ایران به ناوهای آمریکا شدیدتر از قبل بود

رسانه آمریکایی «سی بی اس» اعلام کرد که حملات امشب ایران به ناوهای آمریکایی شدیدتر از حملات چند روز پیش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی سی بی اس با اعلام اینکه ناوهای جنگی «یواس‌اس تراکستون» « یواس‌اس میسون» هدف حمله شدید ایران قرار گرفتند، افزود : مقامات آمریکایی این حمله را شدیدتر و پایدارتر از حملاتی توصیف کردند که چند روز پیش به این ناوها صورت گرفت.

به گزارش این رسانه، مقامات آمریکایی گفتند: قایق‌های تندروی ایرانی تا حد زیادی به ناوشکن‌ها نزدیک شدند.

مقامات آمریکایی همچنین مدعی شدند که ایران در جریان این درگیری از پهپاد و موشک استفاده کرد.

به دنبال حمله نیروهای متجاوز آمریکایی به نفتکش‌های ایرانی در نزدیک تنگه هرمز و همچنین تعرض هوایی به مناطق غیرنظامی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خساراتی به آن‌ها وارد کردند.

جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است که به هرگونه تعرض و تجاوز پاسخی قاطع خواهد داد.

