به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی و در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در میادین و خیابان‌های کشور اظهار کرد: امروز شصت و هشتمین شبی است که ده‌ها میلیون نفر در سراسر کشور در خیابان‌ها و میادین حضور دارند و فریاد حمایت از جمهوری اسلامی و پیگیری نبرد تا پیروزی کامل را سر می‌دهند.

وی افزود: نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی در دنیا دچار چالش جدی شده است و این اتفاق دقیقاً برعکس انتظاری است که دشمنان داشتند. آنها خیال می‌کردند با شهادت رهبری، مردم به خانه‌ها می‌روند، افسرده می‌شوند و نظام را رها می‌کنند.

عبدالملکی با بیان اینکه این حضور محصول تربیت دو امام بزرگوار انقلاب است، گفت: امام خمینی (ره) حدود ۳۶، ۳۷ سال مردم ما را بر اساس فرهنگ عاشورا و مبانی دینی رهبری و تربیت کرد. نظریه مکتب سیاسی اسلام این است که مردم باید وظیفه خود را بشناسند و عمل کنند، چه رهبر حضور داشته باشد و چه نباشد.

عضو هیئت امنای کمیته امداد کشور با اشاره به ابعاد چندگانه جنگ‌ها تصریح کرد: همه جنگ‌ها ابعاد نظامی، سیاسی و روانی و شناختی دارند. بعد روانی و شناختی محل فعالیت رسانه‌هاست. خوشبختانه جریان رسانه‌ای انقلابی ما از همان روز اول نبرد حضور جهادی داشته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دشمن با وجود اینکه تمام رسانه‌های دنیا را در اختیار دارد و میلیاردها دلار هزینه می‌کند، امروز برگشته و اعتراف می‌کند که ایرانی‌ها جنگ روانی را در دنیا برده‌اند.

عبدالملکی در پایان با اشاره به برخی نقص‌ها در روایت‌های داخلی گفت: متأسفانه برخلاف دشمن که شکست‌های پی‌درپی خود را در قالب رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها به عنوان پیروزی جا می‌زند، ما به اندازه کافی روایت پیروزی نمی‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا مدعی است ایران را از بین برده، در حالی که واقعیت چیز دیگری است چرا که نشان می دهد دشمن جنگ روانی را نیز به ایرانی‌ها باخته است.