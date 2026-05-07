۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۲۲

«مردم» پشتوانه ایستادگی محکم نیروهای ما در میدان نبرد و دیپلماسی هستند

زنجان- مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت:  پشتوانه ایستادگی محکم عزیزان ما در میدان نبرد و دیپلماسی، همین مردم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.

حامد علامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه حضور در اجتماع مردم زنجان با تأکید بر جنبه‌های تربیتی این حضور مردمی گفت: اگر به دنبال یک تربیت اصولی، مؤثر و حماسی برای فرزندان خود و نسل نو انقلاب اسلامی هستیم، باید دست بچه‌های خود را بگیریم و به این میدان‌ها و اجتماعات بیاوریم. شجاعت، هویت، صبر، بردباری و یک تربیت اصولی و حماسی در همین میادین شکل می‌گیرد.

وی افزود: پشتوانه ایستادگی محکم عزیزان ما در میدان نبرد و دیپلماسی، همین مردم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و همین الله‌اکبرها، دشمن را به خاک مذلت می‌نشاند.

