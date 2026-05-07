«مردم» پشتوانه ایستادگی محکم نیروهای ما در میدان نبرد و دیپلماسی هستند

حامد علامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه حضور در اجتماع مردم زنجان با تأکید بر جنبه‌های تربیتی این حضور مردمی گفت: اگر به دنبال یک تربیت اصولی، مؤثر و حماسی برای فرزندان خود و نسل نو انقلاب اسلامی هستیم، باید دست بچه‌های خود را بگیریم و به این میدان‌ها و اجتماعات بیاوریم. شجاعت، هویت، صبر، بردباری و یک تربیت اصولی و حماسی در همین میادین شکل می‌گیرد.

وی افزود: پشتوانه ایستادگی محکم عزیزان ما در میدان نبرد و دیپلماسی، همین مردم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و همین الله‌اکبرها، دشمن را به خاک مذلت می‌نشاند.