۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۷

چهارمین سرطان شایع زنان ایرانی را بشناسیم

یک متخصص زنان و زایمان، در ارتباط با سرطان تخمدان در میان زنان کشورمان، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه رمضانی تهرانی، متخصص زنان و زایمان و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران، به مناسبت روز جهانی سرطان تخمدان (۱۸ اردیبهشت)، با اشاره به شیوع بالای این بیماری گفت: سرطان تخمدان در ایران پس از سرطان‌های پستان، کولورکتال و پوست، چهارمین سرطان شایع در زنان محسوب می‌شود.

وی سن بالا، سابقه خانوادگی سرطان‌های پستان، روده و رحم، نداشتن سابقه بارداری یا بارداری دیرهنگام، قاعدگی زودرس، یائسگی دیررس، چاقی و ابتلا به اندومتریوز را از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به سرطان تخمدان برشمرد و افزود: این بیماری در اغلب موارد بدون علامت است و در مراحل پیشرفته با علائمی مانند نفخ مداوم، بزرگی شکم، سیری زودرس، درد زیر شکم و اختلالات ادراری یا گوارشی بروز می‌کند.

این متخصص زنان و زایمان با تأکید بر اینکه راه پیشگیری قطعی برای سرطان تخمدان وجود ندارد، اظهار داشت: مصرف طولانی‌مدت قرص‌های ضدبارداری (به شرط استفاده به مدت پنج سال یا بیشتر)، بارداری و شیردهی، جراحی‌های پیشگیرانه در افراد پرخطر به‌ ویژه مبتلایان به جهش ژنی BRCA۱ و رعایت سبک زندگی سالم شامل حفظ وزن متعادل، تغذیه سالم و پرهیز از دخانیات می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد.

حبیب احسنی پور

