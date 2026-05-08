انهدام باند ۲ نفره سارقان منزل و اماکن در پیشوا توسط پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی صبح جمعه اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی و انهدام باند دو نفره سارقان حرفهای منزل و اماکن خصوصی و دولتی در این شهرستان شدند.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و اماکن در نقاط مختلف شهرستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، مأموران با بررسی صحنه های جرم، بهره گیری از شگردهای نوین کشف جرم و انجام اقدامات پلیسی هدفمند، در نهایت دو نفر سارق سابقه دار را شناسایی و طی عملیاتهای غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده در بازجویی های فنی و تخصصی پلیس، چاره ای جز بیان حقیقت ندیده و صراحتاً به انجام ۱۵ فقره سرقت از منازل مسکونی، مغازه ها و سایر اماکن در سطح شهرستان پیشوا اعتراف کردند. از این سارقان مقادیری اموال مسروقه شامل طلاآلات، تجهیزات الکترونیکی و وجوه نقد نیز کشف و ضبط شده است.

سرهنگ عربی با اشاره به انتقال پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: شهروندان محترم می توانند با نصب تجهیزات ایمنی و هوشمند، خودداری از نگهداری وجوه نقد و اشیای قیمتی در منزل و گزارش بهموقع هرگونه مورد مشکوک به پلیس ۱۱۰، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم ایفا کنند.