به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوش‌روش از شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار و کشف خودروی مسروقه، در عملیات مشترک پلیس و نیروهای بسیج، بلافاصله پس از وقوع سرقت در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: شب گذشته در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی سواری پراید در یکی از محلات شهر نهاوند، بلافاصله پیگیری موضوع و دستگیری سارق در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان با انجام اقدامات سریع اطلاعاتی، فعال‌سازی تیم‌های تجسس و گشت‌های انتظامی و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت و همکاری گشت‌های «رضویون» بسیج، موفق به شناسایی خودروی مسروقه در سطح شهر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: بررسی‌های میدانی نشان داد که سارق به منظور فریب مأموران، به صورت حرفه‌ای پلاک خودروی سرقتی را با یک پلاک غیرمسروقه تعویض کرده و با پلاک جعلی در حال تردد است.

وی با اشاره به نحوه دستگیری متهم بیان کرد: مأموران انتظامی به همراه عوامل گشت رضویون، پس از یک عملیات تعقیب و گریز هدفمند، موفق شدند خودروی مذکور را که قصد خروج از شهرستان و فرار به سمت یکی از استان‌های همجوار را داشت، متوقف کنند. در این عملیات، سارق بلافاصله دستگیر و به همراه خودروی کشف‌شده به یگان انتظامی منتقل شد.

سرهنگ خوش رو در پایان افزود: در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد که متهم دستگیر شده دارای سوابق متعدد کیفری بوده و هم اکنون پرونده قضایی برای این فرد تشکیل شده و سایر مراحل قانونی و قضایی در حال پیگیری است.