به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در صفحه مجازی خود نوشت: «ملت مبعوثشده ایران ۷۰ روز در خیابانها میدانداری کرد و معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. پیروزی ما در جنگ ۴۰ روزه مرهون حضورِ آگاهانه و شکوهمند مردم بصیر و ولایتمدار ایران است.
راهبرد قوه قضاییه در شرایط فعلی، مشخص و مصرح و منصوص است.
۱ – عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمیکنیم.
۲- با جدیت تمام از نیروهای جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذیها و خائنین، حمایت و پشتیبانی میکنیم؛ لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضائات جنگی، به احدی ظلم نشود.
۳- بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای میفشاریم و در مقابل وحدتشکنان میایستیم.
خیمه نظام اسلامی، از آغاز با خواست مردم برپا شده و تا همیشه با همت وحمایت مردم بر پای خواهد ماند.
