۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۰

اژه‌ای: عناصر خائن را قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم

رئیس قوه قضاییه گفت: عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صفحه مجازی خود نوشت: «ملت مبعوث‌شده ایران ۷۰ روز در خیابان‌ها میدان‌داری کرد و معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. پیروزی ما در جنگ ۴۰ روزه مرهون حضورِ آگاهانه و شکوهمند مردم بصیر و ولایتمدار ایران است.

راهبرد قوه قضاییه در شرایط فعلی، مشخص و مصرح و منصوص است.

۱ – عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمی‌کنیم.

۲- با جدیت تمام از نیروهای جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم؛ لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضائات جنگی، به احدی ظلم نشود.

۳- بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می‌فشاریم و در مقابل وحدت‌شکنان می‌ایستیم.

خیمه نظام اسلامی، از آغاز با خواست مردم برپا شده و تا همیشه با همت وحمایت مردم بر پای خواهد ماند.

ملت مبعوث‌شده ایران ۷۰ روز در خیابان‌ها میدان‌داری کرد و معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. پیروزی ما در جنگ ۴۰ روزه مرهون حضورِ آگاهانه و شکوهمند مردم بصیر و ولایتمدار ایران است.»

    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      حتی ذره ای رحم و بخشش برای وطن فروشان و جاسوسان و قاتلان را ما قبول نخواهیم کرد . درود بر قوه قضائیه شجاع
    • حسن مهری زاده IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      ی فکری هم باحال این گرون فروشا.اختلاس گرها.دلالها.بکنید.اعدام بهترین راه حل برای این قماش

