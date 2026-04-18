به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت و اقشار آسیبپذیر در استان از خدمات حمایتی، توانبخشی و اجتماعی بهزیستی بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به استمرار ارائه خدمات تخصصی بهزیستی بدون وقفه و با رویکردی همدلانه اضافه کرد: از ۲۷ هزار و ۵۰۰ فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر مستمری دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی بوشهر افزود: ۱۴ مرکز توانبخشی شبانهروزی، ۲۷ مرکز روزانه و ۶ مرکز ویزیت در منزل ویژه سالمندان و بیماران اعصاب و روان در استان فعال هستند و خدمات تخصصی ارائه میدهند.
وی ادامه داد: ۱۴۰ بازدید تخصصی از مراکز انجام شده است و همچنین به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، دو مرکز ویژه معلولان به مناطق امن منتقل و ۲۴۰ نفر از مقیمان این مراکز به خانوادههایشان واگذار شدهاند.
اسکندری از تخصیص بیش از ۲.۵ میلیارد تومان برای تأمین وسایل توانبخشی شامل ویلچر، سمعک، عصا و واکر برای ۳۵۰ فرد نیازمند خبر داد و گفت: علاوه بر آن، ۳۰۰ میلیون تومان برای ایابوذهاب، ۲ میلیارد تومان برای مناسبسازی منازل و وسایل نقلیه و هشت میلیارد تومان کمکهزینه معیشتی پرداخت شده است که پنج میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی و سه میلیارد تومان از منابع دیگر تأمین شده است.
وی اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را از برنامههای فعال این اداره کل عنوان کرد و گفت: با فعالیت ۱۲ تیم CBR، بیش از ۹ هزار فرد دارای معلولیت در نقاط شهری و روستایی خدمات تخصصی دریافت کردهاند. همچنین ۴۸ مرکز مثبت زندگی در سطح استان به طور مستمر به جامعه هدف خدمات ارائه میدهند.
شناسایی خسارتهای مسکن و اشتغال مددجویان
مدیرکل بهزیستی بوشهر با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ اخیر اعلام کرد: در ارزیابیهای انجام شده، ۱۰۴ واحد مسکونی و ۱۲۶ شغل مددجویی آسیبدیده شناسایی شد.
به گفته وی، برای حمایت از این خانوارها، ۸ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض برای جبران خسارتهای جزئی مسکن پرداخت و بستههای حمایتی جدید شامل افزایش مدت بازپرداخت وامها، تسریع در پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، تخصیص ۳۵۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای مسکن و ۱۴۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای مشوقهای بیمهای در دستور کار قرار گرفته است.
خدمات به زنان سرپرست خانوار
اسکندری از حمایت مستمر از بیش از پنج هزار زن سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در بازه اخیر، هزار و ۳۴۰ تماس موفق با خط مشاوره هزار و ۴۸۰ ثبت شده که هزار و ۴۴ تماس از سوی زنان و ۲۹۶ تماس از سوی مردان بوده است.
وی افزود: ۹۶ مورد از این تماسها مربوط به استرس و آسیبهای روانی ناشی از جنگ بوده که خدمات تخصصی لازم ارائه شده است.
او ادامه داد: ۱۷ تیم و ۳۰ پایگاه محب با حضور ۱۵۳ متخصص روانشناسی، مشاوره و مددکاری فعال هستند و خدماتی همچون آموزش مقابله با استرس جنگ، مشاوره روانی و تولید محتواهای آگاهیبخش به شهروندان ارائه میدهند.
به گفته مدیرکل بهزیستی، اورژانس اجتماعی بوشهر نیز بهصورت شبانهروزی فعال است و از ابتدای جنگ تاکنون ۴۱۹ تماس و ۹۲ مأموریت میدانی برای مداخله و حمایت از خانوادهها انجام داده است. همچنین ۱۱۸ خدمت در قالب برنامههای همیاران سلامت روان به هزار و ۳۶۸ نفر ارائه شده است.
مشارکتهای اجتماعی
اسکندری با تقدیر از همراهی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی و خیرین استان گفت: با همکاری این مجموعهها، هفت هزار بسته معیشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان تهیه و در اختیار مددجویان قرار گرفته است.
او در پایان تأکید کرد: در شرایط ویژه کنونی، خانواده بزرگ بهزیستی با احساس مسئولیت و روحیهای همدلانه در کنار مردم ایستاده و با تقویت همکاریهای بینبخشی، خدمات حمایتی و توانبخشی خود را با قدرت ادامه میدهد.
