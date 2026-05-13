ویزای ۱۰۲۵ متقاضی دیگر حج تمتع صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، پس از موافقت با اعزام ۳۰ هزار زائر ایرانی برای حج تمتع امسال، فرآیند ثبت اطلاعات و صدور روادید الکترونیکی زائران دارای «رقم طلب» در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از متقاضیان در زمان مقرر موفق به دریافت ویزا شدند.

با این حال، بخشی از متقاضیان و همراهان زائران به دلیل صادر نشدن رقم طلب و یا تکمیل نشدن برخی فرآیندهای مرتبط با روادید، امکان تشرف پیدا نکرده بودند که در همین راستا، رایزنی‌ها و پیگیری‌های فشرده‌ای از سوی سازمان حج و زیارت و نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران در عربستان انجام شد.

این تلاش‌ها سرانجام با همکاری و مساعدت مسئولان کشور میزبان به نتیجه رسید و روادید ۱۰۲۵ نفر از متقاضیان دارای رقم طلب صادر شد تا این مشتاقان نیز در روزهای آتی به جمع زائران ایرانی در مدینه منوره و مکه مکرمه بپیوندند و توفیق حضور در مسجدالنبی(ص) و مسجدالحرام را پیدا کنند.

در این میان، فرآیند صدور رقم طلب و سپس روادید حدود ۱۱۵ نفر از همراهان و تابعین زائران همچنان در دست پیگیری قرار دارد؛ افرادی که خانواده‌های آنان هم‌اکنون در سرزمین وحی حضور دارند و چشم‌انتظار پیوستن عزیزان خود هستند.

بر همین اساس، رایزنی‌ها و مساعی مسئولان سازمان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران در عربستان برای تسهیل و نهایی شدن فرآیند اعزام این افراد همچنان ادامه دارد و امید می‌رود با همراهی، همکاری و مساعدت دست‌اندرکاران کشور میزبان، زمینه حضور این تعداد باقی‌مانده نیز فراهم شود تا دلتنگی میان اعضای خانواده‌های برخی زائران پایان یابد.