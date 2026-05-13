۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

ویزای ۱۰۲۵ متقاضی دیگر حج تمتع صادر شد

روادید الکترونیکی ۱۰۲۵ نفر دیگر از متقاضیان حج تمتع صادر شد تا این افراد نیز طی روزهای آینده راهی سرزمین وحی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، پس از موافقت با اعزام ۳۰ هزار زائر ایرانی برای حج تمتع امسال، فرآیند ثبت اطلاعات و صدور روادید الکترونیکی زائران دارای «رقم طلب» در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از متقاضیان در زمان مقرر موفق به دریافت ویزا شدند.

با این حال، بخشی از متقاضیان و همراهان زائران به دلیل صادر نشدن رقم طلب و یا تکمیل نشدن برخی فرآیندهای مرتبط با روادید، امکان تشرف پیدا نکرده بودند که در همین راستا، رایزنی‌ها و پیگیری‌های فشرده‌ای از سوی سازمان حج و زیارت و نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران در عربستان انجام شد.

این تلاش‌ها سرانجام با همکاری و مساعدت مسئولان کشور میزبان به نتیجه رسید و روادید ۱۰۲۵ نفر از متقاضیان دارای رقم طلب صادر شد تا این مشتاقان نیز در روزهای آتی به جمع زائران ایرانی در مدینه منوره و مکه مکرمه بپیوندند و توفیق حضور در مسجدالنبی(ص) و مسجدالحرام را پیدا کنند.

در این میان، فرآیند صدور رقم طلب و سپس روادید حدود ۱۱۵ نفر از همراهان و تابعین زائران همچنان در دست پیگیری قرار دارد؛ افرادی که خانواده‌های آنان هم‌اکنون در سرزمین وحی حضور دارند و چشم‌انتظار پیوستن عزیزان خود هستند.

بر همین اساس، رایزنی‌ها و مساعی مسئولان سازمان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران در عربستان برای تسهیل و نهایی شدن فرآیند اعزام این افراد همچنان ادامه دارد و امید می‌رود با همراهی، همکاری و مساعدت دست‌اندرکاران کشور میزبان، زمینه حضور این تعداد باقی‌مانده نیز فراهم شود تا دلتنگی میان اعضای خانواده‌های برخی زائران پایان یابد.

