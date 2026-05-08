ریاض: اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای حمله نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه سعودی به شبکه سعودی الحدث اعلام کرد که عربستان اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای «عملیات نظامی تهاجمی» را نخواهد داد.

درحالی‌که روزنامهٔ وال استریت ژورنال از بازشدن حریم هوایی عربستان و کویت به‌روی هواپیماهای آمریکایی خبر داده بود، مسئولان سعودی این ادعا را رد کردند.

شبکهٔ العربیه به‌نقل از یکی از مقامات سعودی تأکید کرده که پادشاهی عربستان سعودی اجازهٔ استفاده از حریم هوایی خود برای حمایت از عملیات نظامی تهاجمی را نداده است.

این منبع تاکید کرد: عربستان به‌دنبال آرام‌سازی اوضاع است و از تلاش‌های پاکستان برای رسیدن به توافقی که جنگ میان آمریکا و ایران را پایان دهد حمایت می‌کند.

این منبع همچنین بیان کرد: طرف‌هایی وجود دارند که می‌خواهند به دلایلی نامشخص، تصویری نادرست از موضع عربستان ترسیم کنند.