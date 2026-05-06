سفر وزیر خارجه عربستان به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی امروز چهارشنبه وارد شهر آنکارا پایتخت ترکیه شد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر خارجه عربستان قرار است در جریان این سفر با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدار کند.

طرفین در جریان دیدار امروز، سومین نشست شورای هماهنگی عربستان- ترکیه را برگزار خواهند کرد.

از اهداف برگزاری دیدار میان وزرای خارجه عربستان و ترکیه، تقویت همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف و تداوم هماهنگی درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه ای شده است.