۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

سفر وزیر خارجه عربستان به ترکیه

وزیر خارجه عربستان وارد آنکارا شد و قرار است با همتای ترکیه ای خود دیدار و پیرامون تقویت همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف و تداوم هماهنگی درباره مسائل منطقه‌ای با وی رایزنی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی امروز چهارشنبه وارد شهر آنکارا پایتخت ترکیه شد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر خارجه عربستان قرار است در جریان این سفر با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدار کند.

طرفین در جریان دیدار امروز، سومین نشست شورای هماهنگی عربستان- ترکیه را برگزار خواهند کرد.

از اهداف برگزاری دیدار میان وزرای خارجه عربستان و ترکیه، تقویت همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف و تداوم هماهنگی درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه ای شده است.

کد مطلب 6822237

