مرمت ۹۰ واحد مسکونی در تهران توسط تیمهای جهادی سیستان و بلوچستان

علی‌اکبر دلی‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: گروه‌های جهاد استان سیستان و بلوچستان با اقدامات مؤثر میدانی خود توانستند اعتماد شهرداری تهران را جلب کنند. بر این اساس، قراردادی برای بازسازی بیش از ۹۰ واحد مسکونی منعقد شده و هم‌اکنون تیم‌های تخصصی در مناطق آسیب‌دیده از جنگ مشغول مرمت و بازسازی منازل تخریب‌شده هستند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان افزود: دو کارگاه شیشه نیز برای تعمیر مغازه‌های آسیب‌دیده راه‌اندازی شده و نیروهای جهادی شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا مردم بی‌خانمانی که در هتل‌ها و مهمانسراها اسکان موقت دارند، هرچه سریع‌تر به خانه‌های خود بازگردند و روند عادی زندگی را از سر گیرند.

وی همچنین از برپایی موکب خدمت‌رسانی در چهارراه ولیعصر خبر داد و گفت: محصولات محلی استان سیستان و بلوچستان نظیر کلوچه‌های سنتی در همان منطقه پخت و میان نیازمندان توزیع می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ابتکاری نوآورانه تصریح کرد: با همکاری برادرانی از پاکستان و نیجریه و مساعدت علمای اهل سنت و طوایف منطقه، «تیم وحدت اسلامی» تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این تیم در مجامع و محافل مختلف حضور یافته، از مواضع محکم جمهوری اسلامی ایران در دفاع از انقلاب و نظام حمایت می‌کند و با رهبر معظم انقلاب ابراز بیعت دارد. همچنین این گروه پیام ملت‌های مختلف مسلمان را به ایرانیان و بالعکس، پیام ایرانیان را به ملت‌های آزاده و مسلمان منطقه غرب آسیا منتقل می‌کند.