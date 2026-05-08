منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم سد زاینده رود هم اینک ۵۱۰ میلیون متر مکعب است که ذخیره فعلی نسبت به دوره بلندمدت ۴۴ درصد کاهش نشان میدهد.
به گفته وی، تنها ۴۰ درصد حجم سد زاینده رود در حال حاضر پر است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: هواشناسی استان برای امروز بارشهای رگباری و رعدو برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است که این شرایط تا شنبه در مناطق غربی و شمالی استان ادامه دارد.
شیشه فروش افزود: بارشهای رگباری از روز جاری به خصوص در ساعات بعدازظهر و اوایل شب درتمامی مناطق بخصوص نیمه غربی و شمالی و مرکز استان پیش بینی شده است.
وی همچنین به وضعیت بارشی استان در سال آبی کنونی اشاره کرد و گفت: میانگین بارشهای استان از ابتدای مهر سال ۱۴۰۴ تاکنون به ۱۵۳ میلیمتر رسیده که در مقایسه با میانگین بارندگی دوره بلند مدت ۱۳ درصد کاهش نشان میدهد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ابراز کرد: دستورالعملهای ایمنی به اداره راهداری، راه و شهرسازی، شهرداریها، شرکت آب منطقه ای، بخشداریها و دهیاران ابلاغ شده و ضروری است که مسیلها و رودخانه های فصلی بازگشایی و رسوب از دهانه پلها تخلیه شود.
شیشه فروش همچنین بر تقویت و بازسازی سیل بندها، آزاد سازی هر گونه تصرف در مسیلها، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در معابر وزیر گذرها تاکید کرد و افزود: باتقویت نیروهای عملیاتی و تجهیزات دستگاههای امدادی برای پیشگیری و کنترل حوادث محتمل ناشی از سیلاب، توفان و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و جاده ها، ادارات راهداری، شهرداریها، پلیس راه، جمعیت هلال احمر ، شرکتهای آزادراهی، شرکتهای امداد خودرو، اورژانس، شرکتهای گاز ، آب و برق و و دهیاران و ستاد مدیریت بحران فرمانداریها آمادگی کامل دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به لزوم تقویت تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر در جاده ها با تامین اقلام ضروری و پیش بینی ظرفیتهای اسکان اضطراری، توصیه کرد: طی ۲۴ ساعت پیش رو، هم وطنان از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و الزامات ایمنی را رعایت کنند.
شیشه فروش همچنین بر لزوم توجه به توصیه های ایمنی در مناطق استقرار و کوچ عشایر، خودداری از توقف و تردد در مسیلها و رودخانههای فصلی در مناطق غرب و جنوب، پیشگیری و کنترل آبگرفتگی در معابر شهری دهانه پلها و زیر گذرها، تخلیه رسوبات و نخاله از دهانه پلها و بازگشایی مسیر رودخانه ها، تخلیه اضطراری سکونتگاههای روستاهای در معرض خطر تاکید کرد.
