حجت الاسلام فتاح دماوندی: پارک مدیریت بحران دماوند هنوز تجهیز نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، با استناد به آیه شریفه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَیٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» اظهار داشت: تقوا و ایمان، کلید نزول برکات الهی از آسمان و زمین است.

وی تقوا را عمل به دستورات الهی و ترک نواهی خداوند دانست و افزود: تقوای جمعی ملت ایران در حمایت از حکومت الهی، خیرات و برکات را نازل می‌کند. مهمترین امر الهی حفظ حکومت دینی و مهمترین نهی پروردگار، نهی از سستی در استقامت راه حق است.

امام جمعه دماوند ۱۸ اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را به تلاشگران این نهاد تبریک گفت و اظهار کرد: هلال احمر به خدمت به مردم در لحظات سخت افتخار می‌کند. امدادگران هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خوش درخشیدند.

وی با اشاره به موقعیت حادثه‌خیز شهرستان دماوند، خاطرنشان کرد: دماوند به دلیل قرار گرفتن بین دو جاده هراز و فیروزکوه و وقوع سیل و زلزله، نیازمند تجهیزات امدادی بیشتری است، اما متأسفانه با وجود تذکرات مکرر، پارک مدیریت بحران این شهرستان هنوز آماده و تجهیز نشده است.

فتاح‌دماوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات تنگه هرمز تصریح کرد: حماقت آمریکا باعث شد تنگه هرمز تا ابد در اختیار ایران باشد. جمهوری اسلامی آماده است امنیت پایدار خلیج فارس را برای همسایگان تأمین کند و تا تأمین نهایی منافع خود، این آبراه راهبردی را رها نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه «هماهنگی کامل نیروهای مسلح با دستگاه دیپلماسی کشور مثال زدنی است»، افزود: قدرت نظامی ما در میدان جنگ، همواره مددکار وزارت امور خارجه در انجام وظایف بوده است.

امام جمعه دماوند با تأکید بر اخراج آمریکا از منطقه گفت: دیشب یک ناو آمریکایی قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که با آتش نیروی دریایی سپاه به آهن‌پاره تبدیل شد. دو ناو دیگر آمریکایی برای امداد آمدند که با هجوم سنگین موشکی و پهبادی سپاه مواجه و مجبور به فرار شدند. جمهوری اسلامی در دفاع از مرزهای آبی، خاکی و هوایی خود تردید ندارد.

وی در پایان با اشاره به موج گرانی‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: بخش مهمی از گرانی ریشه در کسری بودجه، نقدینگی و کسری صندوق‌ها دارد. بمباران کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در جنگ اخیر و همچنین بازنگشتن ارز و تشدید تحریم‌های آمریکا، از دیگر عوامل افزایش قیمت‌ها است. در کنار این عوامل، بازار نیازمند نظارت و بازرسی دائمی برای جلوگیری از گران‌فروشی است.