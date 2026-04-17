به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، با اشاره به آیات و روایاتی درباره ارزش تقوا، اظهار داشت: ارتش و سپاه مانند دو بال قدرتمند یک عقاب تیزپرواز، همواره در آسمان امنیت ایران در حال پروازند و هنگام نیاز، چون صاعقه بر سر دشمن فرود می‌آیند.

وی افزود: آماده‌سازی و تقویت نیروهای مسلح دستور صریح قرآن کریم است و هزینه برای ارتش و سپاه، سرمایه‌گذاری برای امنیت کشور محسوب می‌شود. ایمان قوی به پروردگار و شوق شهادت، سپاهیان و ارتشیان ایران را از نظامیان سایر کشورها متمایز کرده است.

امام جمعه دماوند در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش، سپاه و مقاومت، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران به فرزندان ارتشی و سپاهی خود افتخار می‌کند. ما هر چه داریم از ولایت الهی است و ولایت فقیه امتداد ولایت انبیاست.

فتاح‌دماوندی با اشاره به تحولات منطقه و رویارویی با آمریکا، تأکید کرد: تا اینجای کار، آمریکا هم در میدان جنگ و هم در میز مذاکره شکست خورده است. ترامپ در رویارویی با جمهوری اسلامی با بن‌بست راهبردی مواجه شده و خواسته‌های آمریکا رد شده است.

وی افزود: کنترل تنگه هرمز همچنان در دست ماست و مسدود شدن آن به روی آمریکا، روزانه صدها میلیون دلار به اقتصاد دشمن ضرر می‌زند. آمریکا نه می‌تواند در جنگ پیروز شود و نه در مذاکرات امتیاز بگیرد. ابهت نظامی آمریکا در جنگ با ایران شکسته شد و خروج خاموش و تدریجی آن‌ها، محتمل‌ترین گزینه برای کم‌آبروریزی است.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه جبهه مقاومت ید واحده است، خاطرنشان کرد: با فشار ایران، اسرائیل مجبور به آتش‌بس علیه لبنان شد و این موفقیتی برای تهران است. آتش‌بس لبنان، جزء شروط اولیه مذاکرات ایران با آمریکا بود و به معنای عقب‌نشینی بزرگ ترامپ محسوب می‌شود. خواهید دید که ترامپ مثل موش آب‌کشیده از معرکه خلیج فارس فرار خواهد کرد.

فتاح‌دماوندی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نهادهای خدمت‌رسان، به تشریح خدمات اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند پرداخت و گفت: تهیه طرح هادی همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار، اجرای طرح هادی در ۸۵ درصد روستاها، پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات مقاوم‌سازی، صدور ۳ هزار و ۵۰۰ پروانه ساختمانی در روستاها، احداث ۹۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح‌های مسکن مهر و نهضت مسکن، صدور بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ جلد سند روستایی و شهری و واگذاری ۲ هزار و ۴۱۵ قطعه زمین روستایی به افراد فاقد مسکن در شهرستان دماوند از جمله این خدمات است.

امام جمعه دماوند در پایان از ۲۷ میلیون نفر از مردم ایران در پویش «جان فدا»، از بسیجیان، سپاهیان، ارتشیان، نیروی انتظامی، دولت، مجلس و قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد و گفت: از حضور پرشور و شعور مردم در میادین و مساجد در پشتیبانی از میدان نظامی و دیپلماسی تشکر می‌کنم. به فرمان رهبری عزیزمان، از یاری یکدیگر فروگذار نخواهیم کرد و خیرخواهی خالصانه مردم برای یکدیگر، خصوصیت پسندیده ایرانیان و مسلمانان است.