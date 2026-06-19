به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با تأکید بر ضرورت رعایت تقوا اظهار داشت: تقوا برای انسان مؤمن قدرت تشخیص حق از باطل را فراهم می‌کند و تقوای اجتماعی که از تقوای فردی اهمیت بیشتری دارد، جامعه را در تصمیم‌گیری‌ها به مسیر صحیح هدایت می‌کند.

وی افزود: تقوای اجتماعی ملت ایران در سایه ولایت‌مداری و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب محقق شده و آنچه جمهوری اسلامی را در برابر توطئه‌ها و تهدیدها حفظ کرده، وحدت مردم و مسئولان حول اصول انقلاب اسلامی است.

امام جمعه دماوند با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد دوقطبی در جامعه ایران گفت: تنش‌آفرینی‌های هیجانی و اختلاف‌افکنی، سم خطرناکی برای انسجام ملی است و حمایت از مواضع رسمی جمهوری اسلامی در حقیقت دفاع از امنیت، اقتدار و منافع ملی کشور به شمار می‌رود.

فتاح‌دماوندی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: معظم‌له در پیام‌های متعدد خود بر حفظ وحدت ملی تأکید کرده‌اند و این موضوع از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است.

وی ادامه داد: مقابله قاطع با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و خونخواهی شهدای جنگ رمضان از مطالبات جدی ملت ایران است و نباید اجازه داد دشمن از اختلاف‌نظرهای داخلی برای تضعیف کشور سوءاستفاده کند.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفاهم ایران و آمریکا پرداخت و اظهار کرد: خوش‌بینی ساده‌لوحانه و بدبینی افراطی هر دو می‌تواند مانع دستیابی به نتایج مطلوب شود.

وی افزود: ملت ایران به دلیل سابقه عهدشکنی‌های آمریکا حق دارد نسبت به این کشور بدبین باشد، اما در عین حال به تصمیمات مسئولان عالی نظام احترام گذاشته و اجرای کامل تعهدات طرف مقابل را مطالبه می‌کند.

فتاح‌دماوندی تأکید کرد: اگر آمریکا به تعهدات خود عمل کند، جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهداتش پایبند خواهد بود، اما در صورت نقض توافق از سوی طرف مقابل، ایران نیز به آن پایبند نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه نباید موافقان و مخالفان توافق را با برچسب‌های سیاسی مورد هجمه قرار داد، گفت: بسیاری از افراد در هر دو طیف دغدغه‌مند منافع ملی، امنیت کشور و آینده ایران هستند و اختلاف آن‌ها صرفاً در تحلیل شیوه دستیابی به اهداف است.

امام جمعه دماوند همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: این پیام نشان داد که جمهوری اسلامی در عین حمایت از تلاش‌های مسئولان، مسیر استقلال و مقاومت را دنبال می‌کند و هرگز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.